„Мечтаното приключение" - филмът с български натуршчици, сниман в Свиленград, спечели Наградата на журито в Кан

Филмът „Мечтаното приключение", в който участват български непрофесионални актьори и е сниман в Свиленнград, спечели Наградата на журито на кинофестивала в Кан. Драмата е на германската режисьорка Валеска Гризебах.

Световната премиера на копродукцията между Германия, Франция, България и Австрия беше в последния ден от конкурсната програма в Кан. Филмът е заснет изцяло в България, в района на Свиленград, с участието на български непрофесионални актьори и предимно български снимачен екип.

В лентата участват Яна Радева, Сюлейман Алилов Летифов, Стойчо Костадинов, Николай Шекерджиев, Денислава Йорданова, Тиана Георгиева.

Сюжетът на филма се развива в Свиленград, "малко градче на българската граница". "Пътят на Веска се пресича с този на Саид - стар познат, чиято кола е открадната. Предлагайки му помощта си, тя го отвежда до мястото на разкопките, където работи като археолог. Докато двамата възстановяват връзката помежду си, Веска постепенно е въвлечена в сенчестия свят, от който Саид идва. Скоро тя започва собствено разследване на престъпните връзки, криещи се под повърхността на този на пръв поглед невинен град. Когато фигури от собственото ѝ минало започват да я настигат, Веска е принудена да се изправи срещу истината за града и за преживяното от самата нея", гласи описанието на филма.

Наградата за най-добра актриса на кинофестивала в Кан беше присъдена на церемонията тази вечер съвместно на Виржини Ефира и Тао Окамото за изпълненията им във филма All Of A Sudden - драма на японския режисьор Рюсуке Хамагучи,.

Актьорите Емануел Макиа и Валентин Кампан си поделиха наградата за най-добър актьор на 79-ото издание на фестивалаs Film Festival в събота вечер за ролите си във военната драма Coward на режисьора Лукас Донт.

Руандийската режисьорка Мари-Клемантин Дусабеджамбо спечели наградата „Камера д'Ор" за най-добър дебютен филм с лентата Ben'Imana.

„Златна палма" за късометражен филм получи мексиканският режисьор Федерико Луис за The Opponents, който разказва за момче от труден квартал, мечтаещо да стане шампион по бокс.

Наградата за най-добър сценарий беше присъдена на Емануел Мар за A Man Of His Time.