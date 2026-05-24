Мария Бакалова: Очаквам Дара да става все по-разпознаваема извън България

Очаквам Дара да става все по-разпознаваема извън България. Това зави Мария Бакалова пред NOVA.

За да успееш, даваш всичко от себе си. Човек е толкова голям, колкото са големи мечтите му. Мария Бакалова даде силен личен акцент върху пътя към успеха, постоянството и смелостта да следваш мечтите си в световното кино.

Актрисата сподели, че връзката ѝ с България остава силна независимо от международната ѝ кариера. „Семейството ми винаги ме води към България, приятелите ми ме водят към България", каза тя и допълни, че се стреми да се връща възможно най-често, защото тези срещи ѝ дават усещане за принадлежност и спокойствие.

По повод участието си в предстоящи културни събития у нас Бакалова разказа и за големия концерт, посветен на 25 години БГ Радио. Тя ще бъде водеща на събитието заедно с актьора Юлиан Вергов, като определи поканата като чест и отговорност. „Винаги бих била горда и щастлива да бъда част от нещо, свързано с България", подчерта тя.

Актрисата коментира и професионалния си път в Холивуд, като сподели, че най-важното за един артист е да запази дисциплина и фокус след големия успех. По думите ѝ номинацията за „Оскар" е била момент на огромно вълнение, но и на бързо връщане към работата.

Бакалова говори и за натиска върху младите актьори, подчертавайки, че успехът изисква постоянство, риск и труд. „Даваш всичко от себе си. Човек е толкова голям, колкото са големите му мечти", каза тя.