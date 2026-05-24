Евтим Милошев: Идеята на Дара за Дом на артистите е брилянтна

Това е един много сериозен ангажимент. Идеята на Дара за Дом на артистите е брилянтна. Тя го е видяла по света, не е самоцелно или екстравагантно решение, каза културният министър Евтим Милошев пред БиТиВи.

„Това, което съзрях като качество и смисъл, е тя да бъде патрон, защото в момента се ползва с много голямо доверие на младите хора. Именно затова е хубава концепция", каза министърът на културата, допълвайки, че същинската работа предстои.

По думите му са нужни реформи във всички сфери на културата, но трябва да има консенсус и последователност.

"Редки движения в културата не са желани. Не трябва реформите да стават стихийно. Важното е, че има воля за тях", поясни Милошев.