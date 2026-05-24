Стефан Цанев: На буквичките дължим своето съществуване като народ

На буквичките дължим своето съществуване като народ. Това заяви поетът, писател и драматург Стефан Цанев за значението на 24 май пред NOVA. Според него именно писмеността е съхранила българската идентичност през вековете, а празникът е трябвало да се превърне в официален национален празник на страната.

Цанев определя това като своя „голяма болка", защото България е пропуснала възможността да бъде „уникална държава, която има държавен празник на езика си". По думите му политическите тълкувания на датата не са важни, а символиката и уважението към словото и културата.

В разговора писателят се връща и към началото на творческия си път. Спомня си как още като ученик написал наивно стихче за 1 май, което предизвикало порицание от учителите. Тогава обаче все още не осъзнавал силата на думите. Цанев призна, че дълго време се е съмнявал дали има талант за поезия и затова избрал журналистиката като по-сигурна професия. Постепенно, след срещи с писатели и реакции към неговите текстове, започнал да вярва в себе си като автор.

„Поетът търси да предизвиква. Понякога съм го правил умишлено", каза Цанев. Според него днес много млади автори не срещат достатъчно отпор към творчеството си, а липсата на реакция води до обезценяване на словото и до „вид духовна смърт".

Поетът отправи и остра критика към езика на политиците и публичното говорене у нас. По думите му нивото на езика в институциите влияе пряко върху обществото и младите хора. Той дори отбелязва, че в Народното събрание „най-добър български език говорят турците", докато езикът на много политици става все по-груб и беден.

Цанев изрази тревога и от начина, по който социалните мрежи променят свободата на словото. Според него там свободата често се превръща в агресия и духовна разруха. „Там излиза цялата гнус на хората", заявяви той, като подчертава, че истинската свобода изисква култура и отговорност.

В края на разговора писателят предупреди и за опасността от концентрация на власт. Макар да призн, че „демокрацията е слаб режим", той бе категоричен, че именно свободата е най-ценната й страна.