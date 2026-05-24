Мирей Матийо: Скъпа Лили, вие ще озарите "Олимпия"!

Христо Николов

Букетът от Мирей Матийо за Лили Иванова

"Скъпа Лили, Вие ще озарите "Олимпия"! Целувам Ви! Ваша Мирей Матийо! Това е написала голямата френска певица Мирей Матийо върху картичка, която придружава голям букет, донесен преди малко в зала "Олимпия" в Париж, където довечера Лили Иванова ще има своя втори самостоятелен концерт. Той е посветен на Деня на българската култура 24 май и се организира със съдействието на фестивала "Франкофолии", на българското посолство и е под патронажа на президента Илияна Йотова

Във френската столица са също Любо Киров, Орлин Горанов и други колеги на Лили Иванова, които ще присъстват на концерта довечера. 

Навръх празника ни, на 24 май Лили Иванова ще има своя втори самостоятелен концерт в прочутата парижка зала "Олимпия" 17 години след първата си изява там. Този път концертът е организиран от Жерар Понт - директор на фестивала FrancoFolies за цял свят и изпълнителен директор на Morgane Groupe. 

