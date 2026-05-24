ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Обявиха националите за Черна гора и Молдова, 1 е о...

Времето София 21° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/22908676 www.24chasa.bg

Лили Иванова поздрави жителите на Кубрат по повод празника на града

1052
Лили Иванова СНИМКА: Костадин Кръстев-Коко

Легендата на българската музика Лили Иванова отправи поздрав към жителите на Кубрат по случай празника на града. Той се отбелязва на 24 май – Деня на българската книжовност, просвета и култура и на славянската писменост, съобщиха от общинската администрация.

Лили Иванова пожелава здраве, щастие и успехи на своите съграждани, както и просперитет и развитие на града. „Скъпи съграждани от моя роден град Кубрат, честит празник! От цялото си сърце Ви желая много здраве, много щастие и много, много успехи! На нашия красив град Кубрат желая прекрасни дни на развитие!", се казва в поздрава на певицата, предава БТА.

С уважение и признателност към своите корени, Лили Иванова за пореден път показа, че Кубрат остава специално място в сърцето й, допълват от общината.

Кубратчани се гордеят, че в техния малък град се е родила такава велика изпълнителка като Лили Иванова. Тя е "Почетен гражданин на Кубрат". В пешеходната зона в центъра на града, където е била родната й къща има и "Алея на младите таланти". Обединената школа по изкуствата е обзаведена по идея и проект на Лили Иванова. Мебелите и столовете в залата са нейни, дарени специално за школата.

Лили Иванова ще изнесе втория си концерт в легендарната парижка зала „Олимпия" тази вечер.

Лили Иванова СНИМКА: Костадин Кръстев-Коко

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Обучението на куче водач започва, преди да прогледне (Видео)