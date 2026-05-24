Лили Иванова поздрави жителите на Кубрат по повод празника на града

Легендата на българската музика Лили Иванова отправи поздрав към жителите на Кубрат по случай празника на града. Той се отбелязва на 24 май – Деня на българската книжовност, просвета и култура и на славянската писменост, съобщиха от общинската администрация.

Лили Иванова пожелава здраве, щастие и успехи на своите съграждани, както и просперитет и развитие на града. „Скъпи съграждани от моя роден град Кубрат, честит празник! От цялото си сърце Ви желая много здраве, много щастие и много, много успехи! На нашия красив град Кубрат желая прекрасни дни на развитие!", се казва в поздрава на певицата, предава БТА.

С уважение и признателност към своите корени, Лили Иванова за пореден път показа, че Кубрат остава специално място в сърцето й, допълват от общината.

Кубратчани се гордеят, че в техния малък град се е родила такава велика изпълнителка като Лили Иванова. Тя е "Почетен гражданин на Кубрат". В пешеходната зона в центъра на града, където е била родната й къща има и "Алея на младите таланти". Обединената школа по изкуствата е обзаведена по идея и проект на Лили Иванова. Мебелите и столовете в залата са нейни, дарени специално за школата.

Лили Иванова ще изнесе втория си концерт в легендарната парижка зала „Олимпия" тази вечер.