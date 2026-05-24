Глаголическата буква „Слово“ оживя на 350 кв.м на брега край Варна (Снимки)

Огромна глаголическа буква „слово" се появи на плаж край Варна на 24 май - Деня на българската просвета и култура и славянската писменост. Това съобщават от екипа на "Изложби с Кауза". Мащабната композиция в пясъка е с площ около 350 кв. м и е дело на артистката Вивия Ники, която вече реализира шест подобни произведения през последните години. Огромна глаголическа буква „слово" се появи на плаж край Варна Снимка: "Изложби с Кауза"

Композицията представя буквата чрез кръг и триъгълник. Геометричните форми са най-силно разпознаваеми от въздушна перспектива. Авторката е избрала мястото като естествена сцена, където морето, хоризонтът и светлината подчертават идеята за словото като първичен код и начало, от което се раждат смисълът, животът и образът, посочват от екипа. Работата е създадена в рамките на един ден Снимка: "Изложби с Кауза"

Работата е създадена в рамките на един ден при динамично променящи се атмосферни условия с дъжд и вятър, но според организаторите това е станало част от изграждането на изображението, което се формира в реално време и така природната среда и художественото действие съществуват едновременно.