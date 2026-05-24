Лили взриви легендарната парижка зала "Олимпия"

С невероятен концерт Лили Иванова взриви легендарната парижка зала "Олимпия" тази вечер.

Французи: Не разбираме какво пее Лили Иванова, но чувстваме огромната енергия "Не разбирам нито дума от това, което пее тази жена, но съм зашеметен от огромната й енергия на сцената". "Не е трудно да се отгатне, че пее за любов". "Харесва ми тази енергичност и този глас". Това са само част от изказвания на французи, които присъстваха на концерта на Лили Иванова в парижката зала.

Жена от смесен брак с българин и двама млади мъже, редовни посетители на залата споделиха, че са се докоснали до изкуството й с любопитство, но са останали изпълнени с възторг. По-голямата част от публиката бе от българи - такива, което живеят от години във Франция, Великобритания или Белгия, много колеги на Лили Иванова, политици като бившия МВР министър Цветан Цветанов и др.

„Олимпия" е легендарна за френската, а и за европейската поп-музика зала. Въпреки че е създадена още през 1888 година като място за забавления и спектакли, едва след Втората световна война тя бива превърната от новия й собственик Бруно Кокатрикс в това, което е сега – сцена, през която преминават на практика всички големи световни звезди.

Във френската попмузика дори съществува устойчивият израз „Той (тя) издържа еди колко си седмици в „Олимпия", т.е. изпълнителят е имал по един или два концерта на вечер в продължение на определен брой седмици. Началото на тази традиция поставя Едит Пиаф, която през 1956 г. се задържа в афиша на "Олимпия" в продължение на 3 месеца и половина. След това по същия начин в залата с около 2500 места се изявяват Ив Монтан, Шарл Азнавур, Далида, Жак Брел, Мирей Матийо, Джони Холидей, Силви Вартан и много други.

Първото участие на Силви Вартан например е през 1964 г. като подгряваща певица на „Бийтълс" в продължение на няколко седмици. Ливърпулската четворка по онова време стартира световната лудост по себе си и е в началото на кариерата си.

През годините много гостуващи във Франция световни звезди също се изявяват в „Олимпия" поне с 1 концерт, независимо, че във френската столица вече има и зали с много по-голям капацитет. На сцената на „Олимпия" се качват Луис Армстронг, Ела Фицджералд, в по-късни години Мадона, „Ролингстоунс" и много други.

Преди 17 години Лили Иванова стана първият български изпълнител със самостоятелен концерт в „Олимпия", организиран тогава от покойния вече бизнесмен Стефан Зашев и продуцентската къща „Верон продакшън". Година след изявата й на "Олимпия" - през 2010-а, излиза албумът „Au Nom De La Foi", който носи името на изпълнената на френски песен по текст на Стефан Шапел, музика на Кристиян Хьол и аранжимент на Емил Бояджиев, която Лили Иванова изпя за първи път пред публика именно на сцената на „Олимпия".

След падането на Желязната завеса наследниците на Бруно Кокатрикс, на чието име е кръстена улицата откъм служебния вход на залата, решават да продължат традицията вместо да превръщат залата в нещо по-печелившо. Затова на сцената й последователно са канени и изпълнители от бившия соцлагер. За разлика от много други известни зали обаче „Олимпия" не може просто да се наеме. Тъй като самата зала си има своя редовна публика, която посещава всички спектакли, изискването е изпълнителите да имат име, независимо че може и да непознати за по-широката публика във Франция.

Тазвечершният концерт на Лили Иванова е организиран от Жерар Понт, носител на правата на „Франкофоли" в цял свят, и неговата промоутърска компания Morgane Groupe. Поканата е дошла от негова страна след като Лили Иванова участва миналата година в българското издание на "Франкофолии" на Гребната база в Пловдив.