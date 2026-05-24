Григор Димитров разказа как са му отнели книжката в Монако

Българският тенисист Григор Димитров си припомни любопитен инцидент от 2020 г., когато заедно с руснака Даниил Медведев били спрени от полицията в Монако за превишена скорост и останали без шофьорски книжки.

„И изведнъж чух отзад: „О, Григор, и ти". Обърнах се и видях Медведев. Възкликнах: „Даня!" Тогава жена му дойде да ни вземе – той не можеше да шофира, аз не можех, а и баща ми нямаше книжка. Обадихме се на всички да ни вземат", разказа Димитров във видео, публикувано в YouTube канала на UTS Tour.

Той обясни, че случката се разиграла малко след първия турнир след пандемията от коронавирус. Баща му пътувал с него в колата, когато решил да изпревари няколко автомобила.

„В моя защита, това беше веднага след първия турнир по време на пандемията от коронавирус. Баща ми беше в колата с мен. Карах със 110 км/ч по магистралата. Баща ми каза: „Можеш ли да ускориш малко, за да изпревариш тези коли?" Включих мигача, тръгнах наляво, натиснах газта. Върнах се надясно, карах със 110 и влязох в Монако", сподели спортистът.

Малко по-късно двамата били спрени от полицията. „Отнеха ми книжката и ме глобиха с огромна глоба", допълни Димитров, като уточни, че е останал без право да шофира за шест месеца.