По Божията велика милост изложба под надслов „Разпятие – Възкресение – Възнесение" отвори врати за празника Възнесение Господне в столичната галерия „Св. Йоан Рилски" в Дом на културата „Средец" и беше организирана от фондация „Нашият дом е България"!☦️

Експозицията представя живописен цикъл в акварел, посветен на Страстната седмица, Кръстната смърт, Преславното Възкресение и Възнесение на нашия Господ Иисус Христос. Картини изобразяват Деня на Възкресението и идването на жените мироносици на Гроба, портрети на Господ Иисус Христос с трънен венец, преломяването на хляба на Тайната вечеря, композиции посветени на Възнесението Господне и на други сцени от земния живот на Спасителя като сватбата в Кана Галилейска, срещата със самарянката, интериор на празния Гроб, както и сцени от слизането на Благодатния огън на Божи Гроб в наше време с архитектурни перспективи от храма „Свето Възкресение" в Йерусалим. Със свои творби в изложбата участват художниците Краси Тодоров и Селма Тодорова, Светлин Софрониев, Сергей Лиси, Добра Камбурова и арх. Пламен Пламенов Мирянов.

Събитието беше открито с приветстващо и насърчително слово от Негово Преосвещенство Браницки епископ Йоан.

От името на организаторите на изложбата Пламен Мирянов сподели, че „е важно да има култура, която възпява нашата православна вяра във всички сфери на изкуството — чрез музика, чрез изобразително изкуство, поезия и литература" и припомни, че галерията „Св. Йоан Рилски" е единственото пространство, изцяло посветено на духовно православно художествено изкуство в нашия град, а може би и в България.

За нас от фондация „Нашият дом е България" създаването на тази изложба беше особено вълнуващо, тъй като е изпълнение на наша мечта – да бъдат създавани нови устойчиви и общополезни културни отпечатъци на православната ни вяра чрез всички форми на изкуството, а родените образи от четката на художниците да възпяват онези личности, сцени и събития, които имат най-голяма огромна значимост за изграждането на съвременната ни цивилизация и са любими за нас – християните. Не на последно място каузата да бъдат сътворявани нови духовни картини, свързани с библейската и православна история, има за цел да изгражда повече мостове чрез изкуство между вярата и децата, така че те по-лесно и бързо да се запознават с всички тези вечни и вълнуващи теми като откриват нравствени поучения в тях.

Събитието по откриването бе съпроводено и от красиви и вълнуващи музикални изпълнения. Песента „Небесните деца" бе изпълнена от малката певица Карина Петрова и най-младия рецитатор в България Борис Нанков.

За доброто настроение и уютна атмосфера с духовни песни и песнопения се погрижиха и мъжка формация „Св. Цар Борис", Пламен Пламенов Мирянов и Велислава Костадинова.

Слава Богу за напътствието на Светия Дух и за озаряването на мислите на художниците!

Слава Богу за животворящата сила на труда чрез изкуство!

Слава Богу за огнените езици на вдъхновението!

Слава Богу за всичко!

Изложбата ще присъства в галерия „Св. Йоан Рилски" до края на месец май.

Благодарим на всички, които ни уважиха, присъстваха на откриването и бяха част от този празник!

Скъпи приятели, братя и сестри в Христа, очакваме ви следващия уикенд на облагородения стадион в Мелник на фестивала „Светлина от Словото" на 30-31 май!

Възкръсналият от мъртвите и възнеслият се в слава на небесата Господ Иисус Христос – истинният Бог наш да е винаги с вас!