Оливър Стоун от днес до края на седмицата снима в София “Бели лъжи”

В лентата участва и Джош Хартнет, който преди 21 години бе у нас със Скарлет Йохансон за “Черната далия”

Трикратният носител на “Оскар” Оливър Стоун от днес снима в София новия си филм “Бели лъжи”. Това е първата му пълнометражна лента от десетилетие, след като през последните години се е фокусирал върху документалното кино. Легендарният режисьор ще остане у нас до края на седмицата. Снимките вървят също в Рим, Италия и в Банкок, Тайланд.

В главната роля в “Бели лъжи” е още едно голямо име от Холивуд - Джош Хартнет. Звездата от хитови ленти като “Опенхаймер”, “Пърл Харбър” и “Блек Хоук” бе в София точно преди 21 години. През 2005 г. той се снима в София в “Черната далия” заедно със Скарлет Йохансон. Именно в столицата ни между двамата пламна любов, която продължи и след снимките, но в крайна сметка не се стигна до брак и двамата се разделиха.

През 2005 г. и Оливър Стоун бе на посещение у нас, но само за да огледа възможностите за евентуални снимки в тогавашния киноцентър “Бояна”. Сценаристът на “Среднощен експрес” и режисьор на “Взвод” и “Роден на четвърти юли”, за които печели статуетките “Оскар”, сега отново се връща в България, за да заснеме част от кадрите за новия си филм.

Сценарият също е негов и представя история, разказана през три поколения. Героят на Джош Хартнет - Джак Фрийман, е дете на разведени родители, което сега повтаря техните грешки в собствения си брак и със своите деца. Чувствайки се в капан, той се впуска в изпълнено с похот пътешествие, за да се освободи, но се оказва по-изгубен от преди. Тогава среща жена, чийто живот е абсолютно противоположен на неговия и започва едно неочаквано преоткриване.