Вижте кой печели престижните театрални награди "Аскеер" (Обновява се)

Тази вечер, по традиция на 24 май, се връчват за 35-и път театралните награди "Аскеер". Церемонията се провежда в театър "Българска армия", а мотото е "Изгубени в превода". Отличията се дават от артисти за артисти за постижения в театралното изкуство през изминалия сезон.

Специални гости на церемонията са министър-председателят Румен Радев, който дойде със съпругата си Десислава Радева, предедателят на Народното събрание Михаела Доцова, министърът на културата Евтим Милошев, генералният директор на БНТ Милена Милотинова, генералният директор на БНР Милен Митев и др.

Алена Вергова и Владимир Матеев връчиха първата награда за изгряваща звезда на Теодор Кисьов. Младият актьор бе отличен за ролите му на Патси в „Новата танцувална зала" от Енда Уолш, който се играе в Театър 199 „Валентин Стойчев", и на Актьор в „Трябва и някакво действие, Хамлете", което се играе в Театрална работилница „Сфумато". Той благодари на родителите си, на учителите си. "Да си изгряваща звезда е невероятно", каза той от сцената.

Наградата за поддържаща женска роля отиде при Мария Сотирова. Тя благодари на Драматичния театър в Пловдив, на колегите си, както и на режисьора Стоян Радев. Актрисата получи отличието за ролята на Биргит Хофман в спекталъла „Берлин, Берлин", който се играе в Драматичния театър „Николай О. Масалитинов" в Пловдив.

А Алексей Кожухаров спечели наградата за поддържаща мъжка роля за образа му на Ханс в „Берлин, Берлин".

В категория "Съвременна българска драматургия" спечели Елена Телбис за спектакъла "Слон в стаята". Представлението се играе в Театър 199 „Валентин Стойчев". Тя благодари на актрисата Стефка Янорова, без която нямало да напише пиесата.

По средата на церемонията певицата Мими Николова поздрави зрителите с песента "Когато луната изплува".

Никол Трендафилова спечели статуетката за сценография. Тя бе отличена за два спектакъла - „Слугините", който се играе в Драматично-кукления театър във Враца, и „Трейнспотинг" по Ървин Уелш, който се играе в Малък градски театър „Зад канала".

Марина Райчинова бе отличен с "Аскеер" за костюмография за спектакъла „Сън в лятна нощ" от Уилям Шекспир, който се играе в Младежки театър „Николай Бинев". "Чудех се дали да благодаря на Министерство на културата, но реших, че по-добре не. Бях се приготвила да говоря за слона в стаята, който порасна в последните две години. Но Елена Телбис взе награда за представление, което се казва "Слон в стаята". Все пак - геноцидът, който върви по отношение на театрите, хаоса и абсолютната непридвидимост, що се касае до финансиране, не може да продължава повече", каза тя.

За същия спектакъл - "Сън в лятна нощ", Петя Диманова спечели отличието за театрална музика. Тя благодари на фондация "Аскеер", която създава невероятния празник.