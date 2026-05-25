16-годишната дъщеря на Тайсън Фюри се радва на меден месец в Марбея

Тийнейджърите младоженци Венецуела Фюри и Ноа Прайс прекарват романтичния си меден месец в уединен луксозен курорт в Испания, съобщава "Дейли мейл". След пищната и изпълнена с драма сватба, двамата са избрали спокойствието на четиризвездния хотел Iberostar Selection Marbella Coral Beach на Коста дел Сол – място, известно с елегантната си атмосфера и предпочитано от двойки и заможни туристи, търсещи дискретност далеч от шумните курорти.

Хотелът се намира край ексклузивния плаж Рио Верде, недалеч от Марбея и луксозното пристанище Пуерто Банус, прочуто със суперяхтите, дизайнерските бутици и нощния живот. По време на престоя си 16-годишната Венецуела – дъщеря на боксовата звезда Тайсън Фюри – и 19-годишният Ноа често са забелязвани на романтични разходки по крайбрежната алея, край басейна и на шампанско закуски, като не спират да споделят кадри от почивката си в социалните мрежи.

Според местни жители курортът е идеален избор за младото семейство – достатъчно уединен и спокоен, но същевременно предлагащ висок стандарт. Сред екстрите са апартаменти с частни джакузита и гледка към Средиземно море, просторни тераси, СПА център, турска баня, масажи и разнообразни гурме ресторанти. Гостите могат да опитат както традиционни испански специалитети, така и международна кухня – от суши до мексикански буритос.

Контрастът със сватбата им на остров Ман е огромен. Тържеството бе определено като „смесица от всичко" – с 12-футова сватбена торта, булчинска рокля за 40 000 паунда с 15-метров шлейф, участия на Питър Андре и дори снимачен екип на Netflix. На церемонията присъстваха около 120 гости, а бащата на булката признал, че се разплакал „като бебе", когато отвел дъщеря си до олтара.

Празненството обаче не минало без инциденти. По-късно вечерта полиция била извикана в хотела след сбиване между гости, а четири патрулки пристигнали на място. Мъж на около 20 години бил задържан за нарушаване на обществения ред и освободен на следващата сутрин без обвинения.

Въпреки слуховете, че меденият месец е струвал около 30 000 паунда и че младоженците са получили подарък от 5 милиона паунда от Тайсън Фюри, след завръщането си те няма да живеят в луксозно имение. Вместо това ще се нанесат в каравана в лагер на пътуваща общност – традиция, характерна за ромската и пътуващата култура, от която произхожда семейството на Фюри.

Самата Венецуела вече показа новия им дом в социалните мрежи, публикувайки видео с краткото послание: „Първият ни дом – толкова се гордея с моя Ноа."