Изпълнението на Дара на финала на „Евровизия“ надмина 14 милиона гледания в YouTube

Изпълнението на песента Bangaranga на финала на конкурса „Евровизия", с което Дара спечели във Виена, надмина 14 милиона гледания в официалния канал на песенния конкурс в YouTube повече от седмица след надпреварата. Към 22 май имаше 12 милиона гледания на видеото в платформата.

Според статистиката на гледанията в YouTube финалното шоу на Дара в националната селекция, на която тя беше избрана да представя страната ни на „Евровизия" в края на февруари, вече са 5,7 милиона.

Изпълнението на Дара от втория полуфинал на конкурса във Виена – на 14 май, има над 10,6 милиона гледания в YouTube.

Хитът Bangaranga е на първо място в класацията Топ 50 на Spotify за България. Песента обаче остана извън Топ 50 в глобалното подреждане на стрийминг платформата, където преди дни достига 11-то място.

Към 24 май Дара слиза до 36-о място в световната класация на Apple Music, след като достигна 23-та позиция, и запазва 7-о място в европейската класация на Apple Music, показват данните на стрийминг платформата.

Bangaranga заема №1 в плейлиста за България на Apple Music, пише БТА.

По време на официалното посрещане в София на 19 май Дара призова почитателите си да споделят нейната песен, за да може да влезе в глобалните класации на Spotify и Billboard.

Музиката и текстът на Bangaranga са дело на Анн Джудит Уик, Кристиан Торсеа, Дарина Йотова (Дара) и Димитрис Контопулос.