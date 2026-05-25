Китайският филм „Писма до баба“ премина границата от 1 милиард юана приходи

Китайският филм „Писма до баба" (или на английски Dear You) премина границата от 1 милиард юана приходи в боксофиса и се превърна в една от най-големите киноизненади на годината, пише КМГ.

Нискобюджетната продукция, заснета на диалекта на региона Чаошан, е реализирана с бюджет от малко над 10 милиона юана и с почти неизвестен актьорски състав. Въпреки скромния старт, филмът оглавява китайския боксофис вече 15 поредни дни, а делът му от прожекциите достига 48%.

Историята е посветена на „цяопи" – писмата и паричните преводи, изпращани в края на XIX и началото на XX в. от китайски емигранти към техните семейства. Лентата залага на реална, човешка, емоционална история и е доказателство, че силният сюжет може да постигне успех и без мащабна реклама или звездни актьори.