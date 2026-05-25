Черга, дълга над 200 метра, събра послание за приятелство в Казанлък (снимки)

Черга с дължина над 200 метра, символизираща приятелството и обединението, беше показана в парк „Розариум" в Казанлък като част от тазгодишния Празник на розата.

Проектът, наречен „Чергата ни", събира участници от повече от 150 местни организации – културни институти и читалища, пенсионерски клубове, училища, детски градини, неправителствени организации, медии, социални домове, както и множество граждани, като всички са изработили своя собствена част от чергата, вплитайки в нея послание и история. Основата на инсталацията е мрежа, върху която са завързани рециклирани платове и стари дрехи, нарязани и вплетени в пъстра композиция с разнообразни цветове и елементи.

Идеята е вдъхновена от проект на художничката Ивайла Живкова-Рошак в полския град Ломжа, с който Казанлък си партнира.

Това е арт проект, който впоследствие се превърна в социален и обедини различни местни общности, каза за зам.-кметът Сребра Касева. Тя разказа, че идеята се е родила при посещение на кмета Галина Стоянова в Полша на изложба на Ивайла Живкова. В момента чергата на Ломжа е представена заедно с тази на Казанлък, като са обединени от полското и българското знаме, както и от образ на розата – емблема на града и страната.

Чергата е изработена от парчета плат и е с тегло 450 килограма, като в нея са вплетени над 45 хиляди бода. Началото на плетенето й е поставено на Кръстовден, а проектът се е оказал един обединителен акт, доказващ, че когато има смислена кауза, хората могат да бъдат заедно и да направят нещо хубаво за бъдещето. Касева посочи, че проектът ще има своето продължение, като от Община Казанлък предвиждат надграждането му с участието на побратимените на Казанлък градове.

Ивайла Живкова-Рошак, която живее и твори в Полша вече 30 години, разказа, че идеята за създаване в Ломжа на „килим на приятелството", се ражда покрай фестивала „Милион камбанки". В началото участниците изработват керамични звънчета, а по-късно инициативата се разширява с текстилни занимания и създаването на общ „килим", изработен от десетки хора – от деца до възрастни, посочи тя. По думите й този проект има за цел да създава усещане за общност, приятелство и сплотеност.

„Ето за такива неща говорим — за сплотяване, приятелство, единение, за славянско единение. В Полша също работим в тази посока", каза още тя. Според Живкова-Рошак Казанлък е прекрасен град с огромен потенциал — град на красотата, на розите, на празника, а произведението се вписва съвсем естествено в идеята за „пътека на красотата". Тя изрази надежда чергата да бъде показана както в Ломжа, така и в други градове. „Можем да разменяме тези черги. Това също е много интересен процес — обменът - дали сме способни да дадем нещо и да получим нещо", допълни тя.

По време на празника творбата ще остане в Музея на розата в Казанлък.

На официалното представяне присъстваха кметът на общината Галина Стоянова, която благодари на приятелите от Полша и на всички, допринесли за осъществяването на идеята, както и директорът на Галерията за съвременно изкуство в Ломжа Каролина Скудовска, пише БТА.

Тази вечер Ивайла Живкова-Рошак ще представи в Културно-информационния център в Казанлък своя изложба в две части. В нея са включени ранни нейни творби, последните си творби с български мотиви, както и около 200 керамични звънци, сътворени от нейните ученици.