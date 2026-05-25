Семейство отвори галерия с творби на автори от четири държави в село Смилян

Ново културно пространство отвори врати в родопското село Смилян. Галерия „Хоризонти", разположена в сградата на „Пречиствателната" – къща за изкуства, занаяти и дизайн, събра десетки гости на своето официално откриване.

Галерията е първата по рода си в Смолянска област и е резултат от усилията на Раденко Велинов и неговото семейство. Без подкрепа от държавни или местни институции те успяват да превърнат бившата пречиствателна станция в пространство за култура, творчество и занаяти, което вече функционира като средище за изкуство и обучение.

Раденко Велинов е инженер-лесовъд и майстор-дърводелец, който след години работа и опит в Шотландия и САЩ се завръща в България с идеята да създаде център за занаяти и изкуства в родното си село. През 2019 г. той придобива сградата на бившата пречиствателна станция и започва постепенното ѝ преобразяване. Идеята за проекта се ражда след посещение на подобен център в Единбург.

Велинов е носител на приза на в. „24 часа" „Достоен българин" заради усилията му някогашният завод за преработка на картофи, който местните наричали „Пречиствателната", да се превърне в център на занаяти.

В експозицията са представени творби на автори от четири държави, сред които Рашо Митев, Весела Стаменова, Лора Христова, Росица Хаджиева, Джон Паркър, Сергей Горянски, Лео Норис и други.

Наред с галерията, в „Пречиствателната" функционират дърводелска работилница и шивашко ателие. В сградата деца и възрастни могат да се обучават в дървообработка, текстил, металообработка, грънчарство и други традиционни занаяти с цел да се съхранят българските занаяти и чрез обучение, практика и творчество да се предадат на следващите поколения.