Нешка няма грешка! И на 80-ия си рожден ден - в залата

Вечерта - "национален празник" със семейството

Ако има следващ живот, искам да се занимавам с кучета и котки, пожела си легендарната треньорка пред "24 часа"

Къде ли ще посрещне 80-ата си годишнина легендарната Нешка Робева? Как къде? В залата за художествена гимнастика, разбира се!

Няма грешка - навръх 80-ия си рожден ден треньорката феномен в световната художествена гимнастика ще бъде сред любимите си деца, сред звездите на бъдещето от нейния любим клуб "Левски".

"Ще гледам цялото състезание, защото там са мои любимки, за които много вярвам, че ще постигнат нещо. А като го направят - няма по-голям подарък. Ще играят най-добрите - групата "Елит". Ще прекарам деня с тях. Няма такава наслада. А и няма какво да се лъжем - те го правят заради мен. Много са внимателни. А и те ми правят подарък винаги - подаряват ми от изключителната си енергия. Когато отида в залата, може да съм скапана, изведнъж се връща това треньорското. И моментално ги подпуквам", смее се Робева.

Вечерта е запазена за семейството. "Дъщеря ми си е взела отпуск. Ще приготви вечеря. Ще се съберем с брат ми, децата, внуците. Първо ми беше малко странно, какво пък чак толкова. Но Аглика отсече: "Това е национален празник! Ти ставаш на 80", разказа още Нешка.

Брат й е с година и 4 месеца по-голям от нея. "Наскоро му звъннах и му викам: "Робче, кога остаряхме бе, братче?". Макар малко да съм живяла с него, защото аз излязох от вкъщи на 15, като деца все се чепкахме, а сега е толкова хубаво, че все още можем да си припомняме лудориите.

"Какъв живот само! Чак не ми се вярва, че всичко това съм го изживяла", възкликва тя, хвърляйки поглед назад. А на въпрос какво си пожелава за следващите 20 години, пак през смях отговаря: "За следващия живот ли какво си пожелавам? Ако има следващ, искам да се занимавам с кучета и котки!".

След програмата за "националния празник" 26 май - в залата и със семейството, честването на годишнината на легендата ще продължи по време на европейското първенство по художествена гимнастика във Варна.

Българската федерация организира специално събитие на 30 май в чест на Нешка Робева. Тя е благодарна, но най-радостна е, че два дни ще е в залата и за европейското. "Вълнувам се. Не за себе си. А какво ще направят децата. Бъдещето е тяхно. А България е имала, има и ще има страхотни деца", завършва Робева.