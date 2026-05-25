Iron Maiden пълнят “Васил Левски” с уникално шоу за 50-ия си юбилей

Армията от фенове на Iron Maiden ще напълни стадион “Васил Левски” днес, показа проверка на “24 часа”. Въпреки това още има билети, а шоуто обещава да е едно от най-запомнящите се у нас. Поне това става ясно от първата спирка на турнето Run For Your Lives в Атина на 23 май. Там легендите на британския хевиметъл са изпълнили 17 парчета, всички от класическия период на бандата до 1992 г.

От кадрите се виждат уникалното мултимедийно шоу, грандиозните декори, перфектната форма на близо 70-годишните музиканти и особено на вокалиста Брус Дикинсън, както и морето от хора пред сцената, на което българските фенове няма да отстъпят. Турнето е посветено на 50-годишнината от създаването на групата. За последно Iron Maiden гостуваха у нас преди 4 години.

Вратите на националния стадион отварят в 17 ч. Специални гости на концерта са американските трашлегенди Anthrax, които бяха у нас за последно преди 16 г. Те също имат много фенове в България. За това организаторите от Fest Team призовават хората с билети да влязат на стадиона по-рано.