Социологът Петя Лазарова, която приема политиката без предразсъдъци

ПЕТЯ ЛАЗАРОВА

Днес рожден ден празнува едно червенокосо момиче, което умее да върши... огромно количество работа без шум и желание за лична изява.

Социологът Петя Лазарова със сигурност щеше да има успешна академична кариера в Софийския университет, където преподаваше, ако не се бе озовала в Столичната община. Тя стои години пред и зад кмета Йорданка Фандъкова в буквалния смисъл. Проследява и ускорява пътя на всяко нейно решение, дава най-смислените идеи за София, потушава най-тежките политически пожари.

Когато Петя става началник на кабинета на правосъдния министър Георги Георгиев, администрацията усеща какво значат ред и организация. Наследникът му в служебното правителство Андрей Янкулов, който всъщност е сред най-яростните критици на ГЕРБ, предприема необичаен и изненадващ ход. Настоява Петя Лазарова да остане на поста, който е най-важният за всеки министър.

И причината е в самата нея - тя е професионалист, който приема политиката без предразсъдъци. Важното е да се върши работа, а Петя е перфекционист в тази ниша, където има остър дефицит за професионалисти.

От “24 часа” - да е здрава и време за живота, наречен и “личен”!

