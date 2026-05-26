Юристът Георги Георгиев от министър с каузи през любимия преподавател до идеалния мъж

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

Министър на правосъдието, депутат, шеф на Столичния общински съвет, преподавател, юрист... И мъж мечта!

Това е само част от (не)официалната биография на енергичния и винаги усмихнат Георги Георгиев. Заради самоиронията, с която преминава през всякакви препятствия, хора, които среща по пътя си, решават, че всичко му се случва лесно. А съвсем не е така, защото Георги се фокусира в смислени каузи, които всъщност изискват много работа зад кадър.

Като министър до него виждахме често 90-годишната баба Янка, чиято история с откраднатия апартамент цялата държава научи. Но всъщност 40-годишният мъж започна истинската битка срещу имотната мафия. И показа, че правосъдното министерство може да върши и полезни дейности.

После излезе от политиката, защото убедено вярва, че тя не трябва да се превръща в професия. Върна се в адвокатската кантора и там, където се зарежда с добра енергия - преподава търговско и гражданско право в Софийския университет. Работи по нова книга и за поредното предизвикателство - процедурата за доцентура.

От “24 часа” - здраве и смислени каузи, чрез които да помага!

