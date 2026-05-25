Карнавалът на културите в Берлин привлече над 1,1 млн. посетители

Повече от 1,1 милиона души посетиха берлинския Карнавал на културите през изминалия уикенд, предаде ДПА, като цитира организаторите. Те представиха днес данните за посещаемостта на събитието, на което присъстващите се забавляваха с музика, храна и напитки от цял свят.

Около 770 000 души дойдоха да гледат парада на 24 май, когато повече от 60 групи се представиха с музикални и танцови изпълнения, а около 390 000 души посетиха уличния фестивал на карнавала, предаде БТА.

Създаден преди 30 години, карнавалът в берлинските квартали „Фридрихсхайн” и „Кройцберг” е един от най-големите улични фестивали в Германия, допълва ДПА.

За първи път тази година организаторите на Карнавала на културите призоваха за дарения, с които да се покрият разходите за охрана, санитарни съоръжения и почистване, като посочиха, че финансирането от властите в Берлин вече не е достатъчно, отбелязва ДПА.

„30-годишнината също така подчерта как липсата на гаранции от страна на политиците и администрацията прави все по-трудно организирането на събития от такъв мащаб“, заявиха те, цитирани от агенцията.

Според сайта на събитието досега са събрани малко под 30 000 евро от целевата сума от 85 000 евро, допълва ДПА.