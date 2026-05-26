За втора поредна година, празникът на детето се превръща в грандиозен фестивал, посветен на детството, творчеството и красотата ! Radio FM+ и Столична Община-Район ‘‘Оборище‘‘ Ви канят на „ФЕСТИВАЛ НА ДЕТСКИТЕ УСМИВКИ”! Елате на 1 юни, от 17часа в парк “Заимов”! Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавляваме заедно цели 3 часа!

Бъдете с нас и нашите страхотни водещи- Евелина Павлова и Калин Кирилов, както и уникалната DIA, като активен комуникатор във всички сектори на фестивала.

Музикални гости ще бъдат:

ВEНИАМИН. Млад и много талантлив български артист, който спечели публиката със своите впечатляващи вокални изпълнения, както и с участията си в музикалните формати като „X Factor България“ и „Гласът на България“. Става и победител в сезон 13 на „Като две капки вода“. Първият албум на Вениамин – „Да бъда твой“ – бележи важна стъпка в неговото развитие като артист. Проектът включва 14 песни, сред които вече популярни хитове и нови авторски парчета, в които Вениамин залага на модерно поп звучене, силни емоции и лични послания.

VALL e творческия никнейм на Валерия Войкова, но на сцената е винаги VALL. За нея музиката е магия, която има силата да събира хората и да създава приятелства. Била е на много вълнуващи сцени, включително и на тази за националната селекция за Евровизия. Тя искрено признава, „че най-чистата енергия винаги е сред децата“. На 1 юни, най-хубавия празник, VALL идва, за да сподели любовта си към пеенето и да зареди деня с много добро настроение, танци и усмивки.

Юпитер 7 е млада музикална група, създадена от приятели от музикалната академия в София и част от проекта „Акага Академи". Музикантите са обединени от общата си любов към музиката и желанието да създават и представят своя авторска музика на сцената. Името на групата символизира стремежа на младите артисти да откриват нови светове и музикални хоризонти. В своето звучене те съчетават модерни денс, фънк и поп елементи, които носят свежест и енергия

XRiS е артистичният псевдоним на Християн Кънев, млад български изпълнител, който бързо привлече вниманието на публиката със своя отличителен глас и артистична чувствителност. Бил е финалист в музикалното предаване - “Звездите в нас”. Преди 3 месеца прави своя дебют с първия си сингъл „КОМПАС“, който вече има над 300 000 гледания в YouTube. Текстовете му звучат честно и истински, като разговор с публиката. Музиката муе силно емоционална и лична - вдъхновена от любовта, болката и моментите, които променят човек..

Освен млади български вокални таланти, на сцената ще се качат и много бъдещи звезди. Едни от тях са децата от хор ''Усмихнати звезди“, с диригент и ръководител Мая Василева. В него участват деца от Частно основно училище ''Стремеж'', Италианския лицей и музикални деца от други училища в София. Целта на работата в този хор е да се създаде чувство за свобода и музикална импровизация от най-ранна детска възраст.

Репертоарът на хор “Усмихнати звезди” е много разнообразен и включва популярни италиански и български песни, както и песни от различни краища на света.

За поредна година ще видим и любимите на всички "Хороводец" - школа по народни танци за всички възрасти, която съществува от 2011г. Ръководител е Ирина Ботева. През 2021г. се появяват и " Мини Хороводче"- това е детската група към школата, която цели децата още от ранна детска възраст да заобичат движението, танците, ритъма и музиката и не на последно място да усетят и корените си. В часовете на "Мини Хороводче" са включени обучение по ритъм, досег до различни музикални инструменти и много други интересни методики. Днес вече попорасналите Мини-та ще Ви изтанцуват два танца- първият е от шопската фолклорна област и се казва " За пояс", а вторият е от северняшката и носи името "Хулиганки", с което искаме да предизвикаме позитивни емоции във вас!

Вокална група „Мики Маус“ отново ще зарадва детската аудитория на „ Фестивал на детските усмивки“. Групата е създадена преди 14 години от Вяра Панталеева и през годините се превръща в място, в което децата не просто пеят, а израстват чрез музиката, сцената и посланията, които носят с нея. „Мики Маус“ работи и създава музикални проекти с популярни български изпълнители, сред които Роси Кирилова, Прея, Васил Петров и други. Групата активно участва в концерти, благотворителни каузи, обществени инициативи и културни събития.

В Зона „ Домашни любимци“ ще бъде екипът на Марина Бешовичка и Agility Masters Bulgaria. Аджилити е динамичен киноложки спорт, при който куче и водач работят в екип, за да преминат трасе с различни препятствия за възможно най-кратко време и без грешки. Препятствията включват тунели, скокове, слалом, люлки, рампи и други елементи, които изискват бързина, координация и добро обучение. През годините тя е работила с разнообразни породи кучета и е допринесла за развитието както на отделни отбори, така и на самия спорт в България.

Нейната страст към аджилити започва през 2014 г. с първото и куче - Каспър - кокер шпаньол. В момента Марина активно тренира и се състезава с три кучета: Ейп (унгарско муди, 8 г.), Хаями (австралийско келпи, 4 г.) и Енцо (бордър коли, 2 г.) и заедно със своите приятели и партньори Алекс, Ерик и Крис създават първия професионален терен за аджилити в България.

Повече от интересно ще бъде в зона „Творчество“. Там Галерия „Артерия“ ви очаква с грънчарско колело и глина, където малки и големи ще могат да създадат свои фигурки с ръце, да се докоснат до магията на грънчарското колело и да усетят радостта от това да твориш с ръце. Галерия „Артерия“ е място за творчество, глина и красиви спомени в сърцето на София.Организират преживявания за деца и възрастни с глина и бои – моменти, в които се забравя стреса и всеки може да създаде нещо истински свое. Нещо, което до вчера не е съществувало и никой друг по света няма да притежава.

Създателите на Арт Център“ Кърнолски“ Димитър Кърнолски и Снежана Полихронова-Кърнолски ще представят на голямата сцена: Вокална студия „Дъга“. Създадена преди 33 години към Арт Центъра тя е гостувала в 28 държави, носител е на множество национални и международни отличия и има участия в редица телевизионни предавания. В нея се обучават деца и младежи на възраст от 3 до 20 години. Вокална студия „Дъга“ е музикален домакин на Националния конкурс „Път към славата“ и на международните конкурси „Magia Italiana“ и „Зимна магия“, организирани от Арт Център „Кърнолски“.

Специален гост на празника и тази година ще бъде кулинарната звезда Лора Найденова, която ще забърка куп сладки изкушения. Част от празкина ще станат нашите приятели от „Фондация за нашите деца“, както и „Държавен логопедичен център“

Ще бъде много весело, с подаръци и игри за всички деца! Вземете и ролерите за едно мини състезание. Спортен клуб „Екстрийм скейт“ще проведе Ролерфест със забавни състезателни игри на ролери и ролкови кънки. Запишете се за участие и елате да се забавляваме на колелца! Ползването на протектори е задължително!







