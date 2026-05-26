Легендите от Iron Maiden поритаха на "Герена" преди концерта

Музикалните легенди от Iron Maiden изиграха демонстративен шоу мач на стадион "Георги Аспарухов" срещу приятели на "Левски".

Приятелският мач се състоя от две полувремена по 45 минути на основния терен на "Герена".

Британските хеви метъл звезди, водени от основателя на групата Стив Харис, надделяха над сборния "син" отбор с 9:6. Те имаха преимущество още на почивката, водейки с 4:1.

В "синия" състав бяха Елин Топузаков, Николай Димитров-Хичо, Георги Христов-Жоро Метъла, родният финансист Кирил Евтимов, основният организатор Георги Маринов-Близнака и др.

Всеки един от участниците в мача получи специален подарък за спомен от събитието.

Срещата изгледа бившият футболист на ЦСКА и Левски Милен Радуканов, както и председателят на сдружение "Сини Сърца" Илия Христов.

Така след хикса 5:5 преди четири години "девиците" този път победиха на "Герена".

По този начин те подгряха за концерта на Националния стадион "Васил Левски" във вторник вечерта.

Музикалната продукция е част от турнето „Run For Your Lives", с което музикалните икони отбелязват своята 50-годишнина.

Двата отбора на "Герена"