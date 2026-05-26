Ръкопис за крал Артур ще бъде предложен на търг, очаква се цена от над 2,3 млн. евро

Един от най-ранните ръкописи, разказващи историята на крал Артур и търсенето на светия Граал – богато илюстриран средновековен том, който повече от 700 години е бил в частни ръце, излиза на търг, пише британското издание „Гардиън".

Това ще даде възможност на държавна институция да купи произведението, което никога не е било публично излагано или изчерпателно изследвано. Търгът, организиран от аукционната къща „Кристис", ще се проведе на 8 юли, а очакваната цена за ръкописа е около 2 милиона британски лири (2,32 млн. евро).

Датиращ от периода 1290 – 1310 г., ръкописът съдържа текстове от старофренския цикъл „Ланселот-Граал" – основополагащите митове за крал Артур, Мерлин и светия Граал, както и 126 миниатюрни илюстрации, включително рядко изображение на Мерлин като елен.

„Само три такива ръкописа са известни като част от частни колекции", поясни д-р Еуженио Донадони, директор на отдела за средновековни и ренесансови ръкописи в „Кристис". „Този е най-ранният от трите и най-богато илюстрираният. Текстът му е уникален", добави той.

Известен като ръкописа на Лебоди, след като е бил придобит от френския индустриалец Жан Лебоди през ХХ век, той се смята за най-ранното копие от цикъла за Ланселот и Граала, появявало се някога на търг.

„Много от миниатюрите съдържат тънък слой злато, полирано на ръка, за да блести", каза Донадони.

Смята се, че ръкописът е създаден в края на XIII век от Майстора на Лиежкия апокалипсис, анонимен, но отличен илюстратор, кръстен на апокалиптичния религиозен ръкопис, с който е най-известен. „Очевидно е бил много търсен, защото ръкописите, които е създавал, са били много пищни и изработването им е струвало доста пари", каза Донадони. „Той има много характерен стил и рисува мъжките лица с квадратни челюсти, слага и прекрасни червени точки по бузите на героите си."

Сред предишните собственици на ръкописа са рицар от XV век, обсебеният от Средновековието библиофил сър Томас Филипс, както и Лебоди, който е воювал в двете световни войни и два пъти е получавал орден за храброст.

Д-р Ирен Фабри-Теранчи, която е специалист по френски текстове в библиотеката на Кеймбриджския университет, каза, че е „невероятно" как ръкописът на Лебоди се продава и може стане публична собственост за първи път. „Това е наистина вълнуващо, защото частната собственост върху един ръкопис възпрепятства неговото изследване."

„Това е красиво илюстриран ръкопис, който съдържа чудесни истории за Артур. Първоначално е бил създаден за аристократични покровители, вероятно жени, които много са обичали историите за Артур", добави тя.

Д-р Ирен Фабри-Теранчи поясни, че краят на класическата история, известна като Suite Vulgate du Merlin, е бил съкратен и пренаписан, така че да представя „специална версия" на текста, пише БТА.

„В някои случаи преписвачите смятали, че могат да променят историята и да я направят по-привлекателна според това, което искали техните покровители, или по начин, който им се струвал по-добър – това била стандартна средновековна практика при писането. Вероятно това пренаписване било по инициатива на някого, защото смятал, че е най-добре", каза тя.