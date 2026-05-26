Лили Иванова поздрави Виолина Доцева, избрана да я изиграе в „Лили. Любовта е живот"

Прекрасната българска актриса Виолина Доцева! Благодаря за желанието и доверието й да изиграе моя живот! Здраве, щастие и много, много успехи на Виолина и екипа на филма Лили - Любовта е живот! С цялото си уважение, Лили Иванова.

Това написа примата на българската естрада Лили Иванова във фейсбук по повод на избора на младата българска актриса, поетеса и музикант Виолина Доцева, която ще я изиграе голямата българска певица в игралния филм за живота ѝ.

Името на Доцева бе съобщено от режисьора на продукцията Яна Титова и от продуцента на лентата Иван Христов по време на коктейл след концерта на Лили Иванова в парижката зала „Олимпия" в присъствието на самата Лили Иванова. Виолина Доцева (вляво), Яна Титова и операторът на филма Мартин Балкански

Виолина Доцева е актриса и музикант. Завършила е НАТФИЗ през 2019 г. в класа на проф. Атанас Атанасов и е известна като уличен артист. През 2023 г. издаде авторска музика на български език – албума „Спаси ме – R.A.N.D.O.M", участвала е и във фестивала Sofia Singer Songwriter Fest в Swingin' Hall. Тя изпълнява акустично с китара песните си, както и кавъри на популярни парчета, но играе и в театъра, а е позната и от малкия екран с ролята на Мина Златарска в криминалния сериал "АЛФА" продукция на Би Ти Ви. Играла е и в късометражни ленти, както и в „Лошо момиче" на режисьора Мариан Вълев, а и в сериала „Откраднат живот". Родена е на 6 юли 1993 г. в София и е завършила 21-о СОУ в паралелка с английски и испански език. Преди НАТФИЗ е завършила бакалавърска степен на Педагогика на обучението по музика в СУ „Св. Климент Охридски".

Кастингът е бил изключително тежък и дълъг, разказах хора от екипа на продукцията, дело на фирмата на Иван и Андрей „Междинна станция". В първоначалния етап са прегледани досиетата на около 350 актриси, от които с почти половината е имало срещи и разговори. На втория етап те са сведени до значително по-малък брой, като на третия етап се е избирало между четири актриси, като екипът не желае да издава имената на останалите три.