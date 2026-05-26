ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иван Шишков: Срокът за ремонта на пътя Видин – Вра...

Времето София 27° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/22922068 www.24chasa.bg

Официално: Няма да има намаляване на делегираните бюджети за културата

1748
Евтим Милошев. Снимка: Министерство на културата

Няма да има намаляване на делегираните бюджети за културата, заявиха официално от Министерството на културата в своя позиция.

Намаляването на разходите за заплати и възнаграждения с 10%, съгласно указания на Министерство на финансите за проектобюджет 2026 г., не се отнася до дейностите, които се финансират чрез делегирани бюджети в областта на културата - театри, опери, филхармонии, галерии, библиотеки, читалища, училища по изкуства и др. Планираното оптимизиране се отнася до намаляване на трайно незаети щатни бройки, които са извън посочените организации, чието финансиране се урежда чрез делегирани бюджети.

Това заявиха в официална позиция от Министерството на културата малко след като се появиха публикации за орязване на бюджета за култура.

По темата по-рано днес се включи и председателят на Съюза на артистите в България Христо Мутафчиев. Той обясни, че е разговарял със зам.-министъра на финансите Росица Велкова "по повод назряващото напрежение в сектора".

"Получих категорично уверение: предстоящите мерки за 10-процентни съкращения не касаят делегираните дейности, в т.ч. бюджетите на театрите, музеите, галериите", посочи той.

"Нека не хабим енергия в борба с „вятърни мелници" и фалшиви страхове. Продължаваме да работим по същинските проблеми на културата, а не да се поддаваме на интриги.

Заедно с гилдиите към Съюза на артистите оставаме бдителни и очакваме проекта на бюджет за 2026 и 2027 година", написа Мутафчиев във фейсбук.

Евтим Милошев. Снимка: Министерство на културата

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Култура

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Обучението на куче водач започва, преди да прогледне (Видео)