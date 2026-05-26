Официално: Няма да има намаляване на делегираните бюджети за културата

Няма да има намаляване на делегираните бюджети за културата, заявиха официално от Министерството на културата в своя позиция.

Намаляването на разходите за заплати и възнаграждения с 10%, съгласно указания на Министерство на финансите за проектобюджет 2026 г., не се отнася до дейностите, които се финансират чрез делегирани бюджети в областта на културата - театри, опери, филхармонии, галерии, библиотеки, читалища, училища по изкуства и др. Планираното оптимизиране се отнася до намаляване на трайно незаети щатни бройки, които са извън посочените организации, чието финансиране се урежда чрез делегирани бюджети.

Това заявиха в официална позиция от Министерството на културата малко след като се появиха публикации за орязване на бюджета за култура.

По темата по-рано днес се включи и председателят на Съюза на артистите в България Христо Мутафчиев. Той обясни, че е разговарял със зам.-министъра на финансите Росица Велкова "по повод назряващото напрежение в сектора".

"Получих категорично уверение: предстоящите мерки за 10-процентни съкращения не касаят делегираните дейности, в т.ч. бюджетите на театрите, музеите, галериите", посочи той.

"Нека не хабим енергия в борба с „вятърни мелници" и фалшиви страхове. Продължаваме да работим по същинските проблеми на културата, а не да се поддаваме на интриги.

Заедно с гилдиите към Съюза на артистите оставаме бдителни и очакваме проекта на бюджет за 2026 и 2027 година", написа Мутафчиев във фейсбук.