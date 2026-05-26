Жени Живкова: Без култура една държава не може да съществува

Без култура една държава не може да съществува. Това заяви Жени Живкова - дъщерята на Людмила Живкова по NOVA NEWS. По думите ѝ ограничаването на бюджетите на библиотеки, театри, читалища и други сценични институти ще се отрази сериозно на сектора, в който и без това хората работят срещу минимални възнаграждения.

Тя подчерта, че чрез културата може да се води и международен диалог, а страната ни не бива да оставя тази сфера на заден план.

Живкова коментира и политическата ситуация в страната. „Хората дадоха голяма подкрепа на Румен Радев, плюсовете от това са повече, защото е ясно, че обществото не иска да вижда постоянно боричканията в парламента и честата смяна на правителства. Хората искат стабилност и сигурност и затова дадоха толкова много гласове за една партия. Не бих казала, че има минуси от това решение, ако има такива, тях ще ги видим в бъдеще. Това, че кабинетът има пълно мнозинство, е добре, дано и да управляват добре", каза тя.

Евгения Живкова изрази надежда настоящото управление да подобри живота на хората. Тя разказа още и за възстановяването на Асамблея „Знаме на мира", създадена от нейната майка Людмила Живкова. Тази година предстои 12-ото издание на инициативата под мотото „Децата за мир на планетата".