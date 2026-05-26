Най-старият мост в Париж влезе в пещера в чест на Кристо и Жан-Клод

Най-старият мост в Париж - “Пон Ньоф”, започна да изчезва пред очите на минувачите. Той е скрит под купол - мащабна инсталация на уличния художник JR, известен като френския Банкси, с която отдава почит на творчеството на Кристо и Жан-Клод.

Той и екипът му започнаха работата по проекта си “Пещерата на “Пон Ньоф” още на 4 май, а в последните няколко дни парижани и гостите на френската столица могат да видят добре екстериора на внушителната инсталация.

Мостът вече е затворен за движение напълно и ограничението по него да минават каквито и да е превозни средства ще е в сила до откриването на инсталацията на 6 юни. Тогава всеки ще може да влезе вътре в “пещерата” и да се потопи в уникално сетивно преживяване по думите на JR и екипа му. Достъпът до инсталацията ще бъде безплатен и тя ще бъде отворена 24 часа в денонощието до 28 юни.

Проектът на френския Банкси е вдъхновен от “Опакованият “Пон Ньоф” - инсталацията, която Кристо и Жан-Клод успяват да реализират преди повече от 40 години, през 1985 г.

