Най-големият подарък за Нешка на 80: прегръдка с двете си най-златни момичета (Видео)

Аз се уча от Аглика, Бог ми я прати. С Рада са моите съкровища, каза Робева

Създателката на легендата за "златните момичета" Нешка Робева навърши 80. Но кое е най-златното момиче в живота ? Докато прозвучава въпросът от "24 часа" пред любимата й зала на "Герена", отговорът идва сам зад нея. Умножен по две. Приближават дъщеря й Аглика и внучка й Рада. А още преди да се появят, Нешка беше започнала с признанията: "Аглика е моето съкровище. Навремето леля Ванга ми каза - Бог ти я даде. Е, аз на нея не съм й го казвала, за да не си вирне носа. Да, имам дете, което за мен е пример като майка, защото аз не бях добра майка. Аглика и Рада са най-златните ми момичета. А, ето ги - двете съкровища идват".

В този миг навръх 80-ия й рожден ден каним и съкровищата да се присъединят в еднин много специален разговор за "24 часа" с три поколения "златни момичета".

Точно говорим за пожеланията за следващите 20 г. "Да е жива и здрава. Да е все така енергична - да ни тормози", казва Аглика, целувайки мама Нешка по бузата.

"Аз съм много енергична - дала съм й пълномощно за всичко, тя всичко върши. И ми пазарува дори", смее се Нешка.

"Да е жива и здрава", започва и Рада. "И да стане прабаба, кажи", включва се Нешка през смях. "Има време, бабо. Сега ще кажа - и да продължава да ме подкрепя във всичко, което правя", довършва изречението любимата внучка.

А най-големият подарък е факт - прегръдка с най-златните момичета.

Легендарната треньорка отбеляза значимия празник по свой начин - в залата за художествена гимнастика на "Левски". Финалният ден на "Левски къп" и приз "Маргарита Рангелова" беше преместен "случайно" за делничния 26 май. Шампионки на бъдещето и малки гимнастички играха за Нешка. Дойдоха и нейни танцьори от "Нешанал арт". И част от "златните" момичета. Начело с трикратната абсолютна световна шампионка Мария Петрова, ностоящ вицепрезидент на Българската федерация по художествена гимнастика.

"Нешка Робева за България е национално богатство, тя е несломим дух, от който само можем да черпим сили, опит, енергия. Това, на което тя ме научи, е да не се предавам никога и да не приемам това, което съм постигнала, за достатъчно. А да искам да бъда по-добра, да постигна повече и да отида по-далече. За мен тя е голям учител, с когото минахме през различни фази. Преди бяхме треньор и състезател, а сега сме приятели", каза Мария Петрова пред "24 часа".

"Този 26 май ми даде всичко. Осмисли всичко. Направи мигновена равносметка на това, което е било. Толкова много момичета се обадиха, други дойдоха. Танцьорите и танцьорките. А децата - те са като слънца. Когато обявиха, че съмм на 80, заредена от енергията на децата, аз виках: "Не, не, аз съм на 8. Аз съм колкото вас. И така ще продължавам - докато стана на 3 г., на колкото вкарват прекрасните ни деца в залата", усмихва се Нешка Робева.

"Самият днешен ден е подарък. Даже с моите колежки, с които сме изкарали целия си труов стаж, си казахме - някой от нас вярвал ли е, че ще празнува 80 г.? При този напрегнат живот, изпълнен със стресови ситуации. Благодаря на бога за този ден", каза още тя.

А по онази тема с пожеланията за предстоящите 20 г., отговаря в съчетание с типичното й чувство за хумор: "Един мой съученик ми се обажда - направили медали за 80-годишнината. Викам му: "Не, не, за 100-годишнината да направят". А той казва: "Е какво толкова лошо направихме, че да ни наказват така. Нека бъде дотогава, докато съдбата е решила. Аз се моля само да имам сили да изпълня още няколко неща, които все още не съм успяла."