Биограф разкри скандални детайли за поведението на бившия принц Андрю

Твърдения за непристойно поведение на принц Андрю отново разпалиха интереса към скандалите около него. В интервю за Page Six биографът Андрю Лоуни разказва за серия от случаи, в които херцогът на Йорк поставял жени в неловки ситуации с вулгарни реплики и поведение.

По думите на Лоуни, една от любимите реплики на принца била: „Какво е чувството да усещаш кралски член до бедрото си?". Биографът твърди още, че при полет Андрю хванал ръката на стюардеса, която първоначално подала за ръкостискане, а след това я поставил върху интимните си части.

Авторът заявява, че е събрал множество разкази за подобни прояви и определя поведението на принца като „форма на сексуално унижение". Според него Андрю често изпитвал удоволствие да шокира и смущава жените около себе си.

Междувременно името на херцога продължава да бъде замесвано в нови скандали, години след разкритията за връзките му с покойния финансист Джефри Епстийн, обвиняван в трафик на непълнолетни с цел сексуална експлоатация.

Принц Андрю беше обвинен и от Вирджиния Джуфре, която твърдеше, че е била принудена да има сексуални контакти с него, докато е била непълнолетна. В случая беше замесена и Гислейн Максуел.

На фона на продължаващите скандали миналата година Чарлз III окончателно лиши брат си от останалите му кралски привилегии. Андрю и бившата му съпруга Сара Фъргюсън бяха принудени да напуснат и дългогодишната си резиденция.