Ан Хатауей разкри за здравословен проблем, който почти я оставил „законово сляпа"

Актрисата Ан Хатауей е живяла с прикрит здравословен проблем в продължение на десет години, преди в крайна сметка да се подложи на операция.

В участие в подкаста на The New York Times „Popcast", звездата от „Дяволът носи Прада 2", разкри, че е била „законово сляпа" с едното око през целите си 30 години заради ранно развила се катаракта.

„Това може би е твърде много информация", започна тя. „Бях наполовина сляпа в продължение на 10 години."

„Това повлия толкова силно на зрението ми, че на практика бях законово сляпа с лявото око и в крайна сметка се подложих на операция", продължи тя. „И не осъзнавах колко зле е станало, докато най-накрая не започнах да виждам целия спектър." „Оттогава съм се поуспокоила", добави Хатауей. „Не осъзнавах, че това всъщност натоварваше нервната ми система."

Според клиниката Mayo Clinic катарактата представлява помътняване на лещата на окото, пише Fox News.

„За хората с катаракта гледането през замъглени лещи често е като да гледаш през заледено или запотено стъкло. Замъгленото зрение, причинено от катаракта, може да затрудни четенето, шофирането през нощта или разпознаването на изражението на лицето на приятел."

Хатауей сподели, че настоящото ѝ зрение е „чудо".

„Оценявам зрението си, защото буквално чувствам, че всеки ден се събуждам и мога да виждам по начина, по който виждам — това е чудо", продължи актрисата. „Честно казано си казвам: 'О, преди две поколения това нямаше да е възможно за човек като мен.' Така че наистина се чувствам много свързана с този вид чудо."

По-рано актрисата отговори и на слуховете за пластични операции, като заяви, че по принцип има „предпочитание" да не коментира подобни теми и да не привлича внимание към себе си.

„Живеем във време, когато хората се чувстват много уверени да приемат своите предположения за факти, а понякога те са верни, а понякога не", каза Хатауей. „Спекулациите станаха толкова силни, че човек усеща нуждата просто да каже своята истина", продължи тя. „И вероятно винаги ще се питам: 'Дали трябваше да публикувам това или не? Дали трябваше просто да продължа и да правя нещата, които ме правят щастлива и ме карат да се чувствам по-уверена на червения килим?' Но ми се стори, че разговорът започна да се разсейва и да отвлича вниманието."

„И между другото, това са огромни медицински решения, за които хората правят предположения", добави тя. „Исках да покажа, че не, не съм взела някакво огромно медицинско решение. Просто са две плитки."

„Между другото, другото нещо около всичко това е, че може би един ден все пак ще си направя лифтинг", каза още актрисата.