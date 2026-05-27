Акад. Пламен Карталов: Младежката публика е първостепенна за нас

"За нашите Вагнерови фестивали идват хора от Австрия, Германия, Исландия, САЩ, Нова Зеландия, но моята цел е да създадем и българска Вагнерова публика", коментира в "Тази сутрин" по bTV директорът на Софийска опера и балет акад. Пламен Карталов. Престижният Вагнеров фестивал между 26 май и 14 юни отново събира почитателите на немския композитор от страната и чужбина.

"Когато Вагнер е писал своите опери, е казвал: "Аз ги пиша, но кой ще ги гледа", отбеляза акад. Карталов,. Той допълни, че съществува българското общество "Рихард Вагнер", чийто председател е журналистът Петър Галев.

"Нашият фестивал го правим със способността да изградим наша Вагнерова школа, моята цел беше да създадем Вагнерова традиция", коментира още акад. Карталов. И допълни, че "младежката публика за нас е първостепенна".

За балерините на Панчарево, които зрители от цял свят видяха по време на Giro d'Italia, директорът на операта отбеляза: "Аз съм горд с нашия балетен театър, защото те са истински звезди. Тези наши уникални актриси бяха готови, чакаха, бяхме поканени от Столична община, а това е и марката на фестивала ни "Музи на водата", дори имахме и лебеди в езерото".