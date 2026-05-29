Това лято Хидропарк “Вятърните мелници” ще се превърне в истинска цветна приказка и едно от най-впечатляващите места за разходка, почивка и летни емоции в България.

Само на минути от София, комплексът ще посрещне своите гости, заобиколен от над 22 740 цветя, бегонии и петунии, които ще превърнат всяко кътче от парка в живо платно от цветове и аромати.

Сред ярки цветни алеи, зеленина, свеж въздух и слънце, посетителите ще могат да се насладят на различно преживяване сред природата, романтични разходки край езерото, спокойни вечери с гледка към залеза и незабравими моменти далеч от шума на града.

Освен като място за релакс, Хидропарк “Вятърните мелници” предлага и разнообразие от летни приключения: 7 басейна, водни атракции, зоокът за деца, пространства за семейства и приятели, както и уникалните звездни куполи, които дават възможност за нощувка под звездите сред природата.

Комплексът е разположен сред над 120 000 кв.м. парк и езеро, превръщайки го в едно от най-впечатляващите места за летен туризъм край София.

Със своята мащабна цветна трансформация, това лято хидропаркът не просто ще бъде място за почивка, а истинска дестинация за вдъхновение, снимки, споделени емоции и незабравими летни спомени.

Повече информация за комплекса и всички летни активности можете да откриете в официалния сайт на Хидропарк "Вятърните мелници"