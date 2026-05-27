Зайчето Питър – верен помощник в приспиването

Хитовата книга „Приказки за лека нощ" излиза в нов тираж броени дни преди 1 юни и началото на Пролетния панаир на книгата – прекрасен повод да зарадвате вашите деца.

Време е за сън, Зайче Питър! Луксозното издание в колекция „Светът на Зайчето Питър" е предназначено за всички фенове на палавото зайче на възраст между 3 и 7 години, като съдържа много приказки за четене преди да се унесе детето в сън. Като всяко палаво дете, и Зайчето Питър обича да се впуска в приключения. Например – като къмпингува край езерото, като изследва гората и дори като организира нощно нападение на зеленчуковия масив на г-н Макгрегър! И досущ като всяко хлапе, след цялото това вълнение през деня, няма нищо по-хубаво за Зайко и приятели от това да се сгушат на топло в леглото и да се унесат в сладък сън.

А за да бъде приспиването приятно и забавно, в книгата има и дейности, които могат да вършат преди да приготвите децата за лягане. Те са лесни за изпълнение и ще помогнат да направите времето за сън малко по-забавно. Независимо дали ще си вземете вана с балончета, или ще направите нощна лампа от буркан, или пък ще измайсторите уютно скривалище от одеяла, то тази книга ще ви помогне да убедите децата, че заспиването може да бъде и забавно толкова, колкото игрите навън.

ЗАЙЧЕТО ПИТЪР – Приказки за лека нощ

Стр. 144

Цена: 23 евро/ 44.98 лв.