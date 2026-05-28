Кой е слонът в стаята, донесъл “Аскеер” на Елена Телбис

Женските травми излизат на сцената на Театър 199

След чудесната си пиеса “Боклук”, за която спечели няколко театрални награди през 2021 и 2022 г., за втори път Елена Телбис пише текст за тайните и чувствата в душата. И отново получи “Аскеер”.

Пиесата “Слон в стаята” е модерна, стегната, добре разгърната, носи емоции, които въздействат в представлението, което сама е режисирала. Известна със своята рефлективност на обществените процеси, Телбис въвежда тук темите за наркотиците и последствията от тях, които могат да опустошат съдбите на много хора и семейства.

“Слон в стаята” е англо-саксонски израз, който означава, че има някакъв огромен

проблем, едър колкото “слон в

стаята”, но ние не искаме да го видим

Така и Силвия – героинята на Стефка Янорова от представлението на Театър 199, отива на служебно организирана от работодателя среща с терапевт и не знае защо е там.

Нещо повече, съпротивлява се, смята срещата за изгубено време, глупост, наложена от съвременните модели на корпорациите да осигуряват психолози, ментори, коучове, които да се грижат за душевното спокойствие на служителите, за комфорта, концентрацията, личностното усъвършенстване и бла-бла-бла.

Тя е от онова по-отдавнашно поколение, достигнало днес своята зрялост, което не е свикнало да говори за вътрешните си борби, травми, болки. Дори не знае, че има такива, защото на преден план за справяне винаги са били битовизмите – детето да е облечено, нахранено, подслонено, а другото са

лигавщини, които се лекуват

с израза “Я се стегни!”

Тя не признава книги от поредицата “Как да печелим приятели” и “Как да привличаме парите”, не вярва в методите за автосугестия, не иска да седи в кръг и да работи в група. А още по-малко да се изповядва пред въображаем терапевт.

Тя, дизайнерката на театрални костюми, свикнала да стои зад кулисите или най-много да гледа репетицията, сега е изпратена на терапия и трябва да влезе в стаичка с размер на душкабина, за да разиграе моноспектакъл за собствения си живот. Оказва се, че в него има непреработени травми и от детството, и от брачния живот, и от родителството, натикани дълбоко в подсъзнанието, така че да ги забрави, сякаш никога не са съществували.

Както знаем, половината американско кино е изградено върху сюжети за травмите в детството. В съвременната европейска драматургия също има образци, почиващи на подобни сюжети. Стефка Янорова на сцената по време на спектакъла СНИМКА: ТЕАТЪР 199

Не зная дали Телбис е правила кастинг, или е писала пиесата с ясната идея на кого ще повери ролята в този моноспектакъл, но

изборът ѝ на Стефка Янорова е отличен

Стефка е актриса, на чийто талант не мога да се наситя.

Той никога не е крещял, а си е пробивал път с елегантност и финес. Със своята естественост, вродена чувствителност и нежност Стефка Янорова стои органично на сцената и постепенно ни въвлича в своята уязвимост, която сама не осъзнава.

На някого представлението “Слон в стаята” може да се види малко равно, без пикове и спадове, но това вероятно е търсен ефект от екипа. Тук развръзката не идва внезапно и не те удря като парен чук по главата, а се разкрива постепенно, разстила се като дим в пожар, който мъчително превзема дробовете ти до пълно задушаване.

Много е странно, че въпреки драматичния развой и тягостното чувство, което те обзема, ти искаш някак си тази изповед да продължи повече от 60 минути.