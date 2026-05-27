Посещение на високо ниво – Iron Maiden разходиха феновете във времето, когато забраняваха музиката им

Брус Дикинсън и компания показаха защо са любимата хевиметъл група на българите с шоу на пълен стадион и пред 4 поколения

Какво може да обедини на един стадион политически врагове, дядовци и баби на по 75 с деца на по 7, непознати хора от цялата страна, пътували часове наред и намерили нови приятели на едно събитие? Iron Maiden! Легендите на британския хевиметъл отбелязаха грандиозно 50-годишния си юбилей във вторник вечерта и обещаха да се върнат. Това беше шестото гостуване на “Желязната девица” в България, но за първи път на стадион “Васил Левски”, който напълниха за радост на всички фенове на рок музиката у нас. Неостаряващият вокалист Брус Дикинсън, звярът зад баса Стив Харис, тримата китаристи Яник Гиърс, Ейдриан Смит и Дейв Мъри за пореден път се убедиха, че са много специална банда в България, а феновете - че колкото и да ги гледат на живо, пак ще искат още.

Метъли от всички възрасти окупираха стадиона още от късния следобед, а през това време Iron Maiden се срещнаха с президента Илияна Йотова. “Впечатлена съм, че тези метъл легенди и титани на сцената са изключително земни хора”, написа тя във фейсбук. Посещението на Брус и компания у нас наистина беше на високо ниво. Както и организацията на “Фест Тийм”, които сбъднаха много мечти на българските фенове за срещи с огромни световни звезди в последните години. Публиката в очакване Снимка: Юлиан Савчев

По светло, малко след 19 ч, на сцената излязоха специалните гости на събитието - американците от Anthrax. Мнозина бяха дошли на стадиона точно заради тях. Още с първите акорди публиката се раздвижи. Стегнат сет от 8 парчета и много енергия от ветераните на траша, част от Голямата четворка заедно с Metallica, Slayer и Megadeth. Лидерът на бандата Скот Иън погъделичка самочувствието на българската публика между парчетата, като припомни гостуването им на същия стадион през 2010 г. - първият съвместен концерт на Голямата четворка, след който обиколиха света в тази конфигурация. Специално за концерта в София Anthrax изпълниха за първи път на живо най-новото си парче - It's For The Kids, от предстоящия им албум - нещо, което

феновете в Атина нямаха късмет да видят и да чуят

Има още път пред Anthrax след 44 години на сцената. Anthrax Снимка: Юлиан Савчев

След тяхното изпълнение сцената притихна, за да могат техниците да я подготвят за шоуто на Iron Maiden. На всяко турне британците правят различни изненади за феновете, а концертите им винаги са грандиозни. Близо час очакване мина бързо и с много настроение. Публиката по трибуните изригна с мексиканска вълна, която люля стадиона поне 20 минути. Maiden са огромни фенове на футбола, а лидерът Стив Харис подкрепя “Уест Хем”, където е трябвало да продължи спортната си кариера, но любовта към The Beatles и рок музиката надделява. И по-добре за всички нас.

17-те парчета на британците не изненадаха никого. Хората, които винаги искат “старите песни”, останаха повече от доволни. Звучаха най-големите хитове от дебютния албум през 1980 г. до Fear Of The Dark от 1992 г., която е най-известната творба на бандата у нас. Може би защото в първите години на демокрацията хората си купуваха касетката (макар и пиратска) от магазин и слушаха свободно, а не както допреди 3 години по-рано, когато албумите на Maiden се разпространяваха от ръка на ръка, презаписвани стотици пъти на домашни касетофони и с опис на хартия с химикал. Тогава едва ли някой е предполагал, че Брус Дикинсън Снимка: Юлиан Савчев

40 г. по-късно ще слуша същите парчета на живо,

а държавниците, които са забранявали тази музика, ще бъдат с тях на стадиона.

И след 1992 г. има уникални албуми, много по-музикантски и сложни от ранното им творчество, но хората си искат класиката и си я получиха. А Брус Дикинсън със сигурност е най-големият артист сред фронтмените в рока. За всяко парче влизаше в различна роля, сменяше дрехи, аксесоари и търчеше по сцената въпреки 67-те ги години. Показа и отношение към българската публика. Развя трибагреника при изпълнението на The Trooper, на което обикновено е с английското знаме. Да, знаем, че в Гърция е вял тяхното, в Румъния ще вее румънското, но колко банди съобразяват хореографията си с мястото, където гостуват? А преди Rime of the Ancient Mariner (“Пътуването на древния моряк”) взе малка военна манерка и се пошегува, че в нея има вода, а трябвало да е ракия. Мощен рев следваше след всеки призив Scream for me, Sofia!. Символът на Iron Maiden Еди се появи няколко пъти на сцената, за да наруши спокойствието на бандата, а през цялото време огромният екран над музикантите го показваше в различните му роли през годините. Шоуто уж приключи с едноименната Iron Maiden от първия им албум, но скоро след това тътен от стените показа, че първият бис ще е Aces High - задължителна за всеки концерт на британците. В анимация на екрана

Еди управляваше военен самолет не по-зле от Румен Радев в армейските му години,

а Брус изпълни парчето с пилотска каска. Феновете на бандата знаят, че освен вокалист на Maiden, фехтовач, предприемач, писател и пивовар, Брус Дикинсън е и професионален пилот на самолет. 2 часа музика, професионализъм и шоу на световно ниво. Без компромиси.

След края на концерта Брус обеща, че пак ще се видим. Няма причина да не му вярваме. Винаги е спазвал обещанието си, въпреки че се налага да чакаме по 4-5 години.