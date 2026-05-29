“Варненско лято”: световни оркестри, театър и 100 години музикален фестивал

Варна се подготвя за едно от най-мащабните културни лета в историята си. Международният музикален фестивал "Варненско лято" ще отбележи 100 години от създаването си с гостувания на световни оркестри, юбилейни концерти и специална програма, а Международният театрален фестивал "Варненско лято" отново ще превърне морската столица в най-голямата лятна театрална сцена в България.

Тази година културният афиш на Варна ще събере на едно място класическа музика, театър, опера, съвременни спектакли, международни продукции и артисти от цял свят.

Театралният фестивал - от 1 до 11 юни, ще представи селекция от български спектакли, световна драматургия и международни гостуващи продукции.

Започва с "Малката Англия"

на Диана Добрева - най-новия спектакъл на Народния театър "Иван Вазов". Ще бъде представен на основната сцена на Театрално-музикалния продуцентски център във Варна. Сред най-очакваните заглавия в програмата на 34-ото издание на фестивала са: "Евридика" на Театър "Българска армия", "Котка върху горещ ламаринен покрив" на Театър "София", "Велика" на Малък градски театър "Зад канала", "Албион" на Младежкия театър, "Последната нощ на Сократ" на Театър 199.

Международната селекция включва заглавия като "Бурята" на Театър "Арон Тамаши" от Румъния, "Опиянение и гняв" на германския колектив LIGNA, "Илюзии" на френската компания СПУНК под режисурата на Галин Стоев.

Посланието на фестивала тази година е свързано с визуалната концепция на артиста Венелин Шурелов, според която творецът е едновременно герой и заложник на системата, която го показва на публиката. Организаторите определят това като "честно обещание между артиста и зрителя – за искреност, качество и споделено преживяване".

Големият акцент през 2026 г. е вековният юбилей на Международния музикален фестивал "Варненско лято" - най-стария музикален фестивал в България. Историята му започва през 1926 г., малко след откриването на Морските бани във Варна. Сред създателите на първите музикални тържества са Панчо Владигеров и Добри Христов. Днес, век по-късно, фестивалът е сред най-престижните културни форуми в Източна Европа.

Община Варна планира бюджет от близо 610 хил. евро за юбилейната програма. Средствата ще бъдат използвани за хонорари на световни оркестри, транспорт, настаняване, техника и международна реклама.

Кулминацията на юбилейната програма ще бъдат четири концерта на световни оркестри, които ще гостуват за първи път у нас.

На 30 юни във Фестивалния и конгресен център ще свири легендарният камерeн оркестър Camerata Salzburg.

На 18 август Варна ще посрещне European Union Youth Orchestra -

един от най-престижните младежки оркестри в света,

който също отбелязва юбилей - 50 години от създаването си.

На 6 септември в Двореца на културата и спорта ще гостува Berlin Radio Symphony Orchestra, един от най-разпознаваемите симфонични оркестри в Европа.

Финалът на честванията ще бъде на 14 октомври с концерт на ВВС Symphony Orchestra, водещия оркестър на британската обществена медия Би Би Си и емблематично име от фестивала BBC Proms.

Очаква се концертите да привлекат над 8000 зрители и повече от 350 музиканти от цял свят.

Като част от театралния фестивал и честванията на музикалния юбилей на 10 юни във Фестивалния и конгресен център ще се състои специалният концерт Fusion на цигуларя Васко Василев и китариста Карлос Йаве. Програмата ще съчетава класическа музика, фламенко, танго и филмова музика.

Освен спектакли и концерти програмата включва срещи с артисти, дискусии, прожекции, изложби и улични акции.

Така през 2026 г. Варна не просто ще отбележи юбилей, а ще се опита да затвърди мястото си като една от големите културни сцени у нас.