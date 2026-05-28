И легендата Видич ще играе в "Мача на Надеждата"

Каква е съдбата на първите хоминиди, тръгнали изправени с тояги в ръце

“Еволюцията - от маймуна до Homo sapiens” е предназначена за широк кръг читатели, за всички, които се интересуват от това велико тайнство на природата – произхода на човека.

Авторът Скейп Дар Николо приема и добросъвестно представя хипотези на учени, свързани с основни страни на процеса – еволюция на хоминидите. Освен че популяризира достиженията на съвременната наука, той представя и собствени виждания по много от въпросите, които са без еднозначни отговори.

Добър разказвач, авторът увлича читателя с динамичен разказ за интересната съдба на първите хоминиди, тръгнали изправени с тояги в ръце, за борбата на австралопитеците за оцеляване сред постоянно избухващите вулкани в Източнoафриканския разлом. Със затаен дъх читателят заедно с автора върви с хомо еректусите и с неандерталците при завладяването от тях на Европа и Азия, преживява всеки успех и неуспех на първите хомосапиенси – кроманьонците– в борбата им за оцеляване.

Книгата излиза с логото на издателство “Булгарресурс”.

