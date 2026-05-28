Три концерта на български музиканти в Парижката филхармония

Три концерта на една от най-престижните сцени в Европа - тази на Парижката филхармония, ще изнесе този уикенд българската маримбистка Василена Серафимова. Заедно с нея пред френската публика ще излязат 25 български музиканти, а общо 60 артисти ще участват в целия проект.

Българският културен институт в Париж е партньор и съорганизатор на това събитие, чието планиране започва още през 2025 г. Тогава Серафимова, която е сред най-високо ценените музиканти от своето поколение във Франция, получава покана да участва в сезон 2025/2026 с програма по свой избор.

Година по-късно, в последните дни на месец май, български и френски музиканти ще свирят заедно три последователни вечери в серията концерти “Български вариации” - на 29 май, “Отблясъци” - на 30 май, и “Одисеята на маримбата” - на 31 май.

В първата вечер ще звучат автентични български ритми, както и съвременни произведения. Участници са хор “Ваня Монева”, хор “Балкан Ест”, известната френска електронна музикантка Chloe, младият диригент Реми Дюрюп и ученици от класовете по ударни инструменти на Серафимова в Консерваториите в Лозана, Швейцария и Сан Мор де Фосе във Франция.

Продукцията “Отблясъци” ще представи богатството на звученето на маримбата в две части - със струнния квартет Quatuor Ardeo, а след това в новия им общ проект Funambules Vol. 2 с пианиста Тома Енко, един от най-популярните млади джаз музиканти във Франция. Преди концерта е предвидена и среща с перкусионистката в литературното кафене на Cite de la musique.

В последната вечер Василена Серафимова и нейните студенти ще създадат диалог между исторически ксилофони, маримби и вибрафони от музейната колекция и техните съвременни версии.

41-годишната Василена Серафимова е с много сериозно музикално образование и с впечатляваща кариера. Родена в Плевен, тя завършва Националната консерватория за музика и танц в Париж и “Джулиард скул” в Ню Йорк. Концертира още от ранна възраст, между 2003 и 2010 г. печели редица международни отличия, а през 2014-а дебютира на сцената на “Карнеги Хол” в Ню Йорк.

Между 2015 и 2019 г. преподава маримба в консерваторията “Морис Равел” в Париж, а от 2019 г. - ударни инструменти във Висшата консерватория на Лозана, Швейцария. Поканена е като гост-преподавател в Регионалната консерватория на Сен Мор де Фосе. Василена е и бъдещата артистична директорка на престижния ансамбъл за съвременно изкуство “Перкусионистите на Страсбург”.