Едва на 9, Матилда на Ицко Финци рисува по Шекспирови пиеси

9-годишната Матилда - дъщеричка на големия актьор Ицко Финци и режисьорката Лиза Боева, ще нареди втора изложба. Тя ще покаже как вижда света в Шекспировите пиеси. Рисунките ѝ със сцени и персонажи ще бъдат изложени на 4 юни в Галерия 88 “Камен Попов”. В същото време майка ѝ - Лиза Боева, ще представи книгата си “Проектът “Уилям Шекспир”.

Миналата година Матилда нареди първата си самостоятелна изложба с рисунки. В тях показа съвсем измислени човечета с нослета, които приличат на прахосмукачка и се наричат “хонк”.