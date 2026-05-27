Едва на 9, Матилда на Ицко Финци рисува по Шекспирови пиеси

9-годишната Матилда - дъщеричка на големия актьор Ицко Финци и режисьорката Лиза Боева, ще нареди втора изложба. Тя ще покаже как вижда света в Шекспировите пиеси. Рисунките ѝ със сцени и персонажи ще бъдат изложени на 4 юни в Галерия 88 “Камен Попов”. В същото време майка ѝ - Лиза Боева, ще представи книгата си “Проектът “Уилям Шекспир”.

Миналата година Матилда нареди първата си самостоятелна изложба с рисунки. В тях показа съвсем измислени човечета с нослета, които приличат на прахосмукачка и се наричат “хонк”.

Като още по-малка Матилда направи и илюстрациите на книгата на баща си - “Пет пиеси, разказани от актьор”. 

Родителите на 9-годишната Матилда - Ицко Финци и Лиза Боева Снимка: Архив

