Татковците всичко могат!

Отношенията между баща и син са едни от най-дълбоките и сложни човешки връзки. Още от ранно детство бащата е фигура на сила, сигурност и пример, а синът – продължение на неговите надежди и мечти. Малкото момче гледа на баща си като на герой – човек, който знае всички отговори и който го закриля от опасности.

Новата поредица „Мони и Тати" (изд. „Фют") разказва за Мони и неговия смел, силен и сръчен Тати. С двамата герои читателите ще потеглят на големи приключенски пътешествия – ще бъдат пирати и астронавти, детективи и храбри рицари. Идеята за приключенията на Мони и Тати се е родила от личния опит на автора Мартин Симеонов, който показва как споделените истории могат да стоплят сърцата между баща и син завинаги.