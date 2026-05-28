Нови книги и срещи с писатели на щанда на “Хермес” на панаира на книгата

Тази година Издателска къща “Хермес” очаква посетителите на Пролетния панаир на книгата от 1 до 7 юни на шатра №35. За периода на събитието всички книги на издателството ще се продават с 20% отстъпка.

Специално за панаира ще излезе новата книга на Жозе Родригеш душ Сантуш – “Протокол Хаос” (виж статията горе). Сред акцентите ще бъдат още новото издание на романа “Дъждът оставя следи” от Александър Чобанов (в края на май по Нова тв започва и едноименният сериал по мотиви от романа), книгите на Елси Силвър, Нора Робъртс, Кат Сингълтън, Джоджо Мойс, Лусинда Райли, Луиз Дъглас, Бейли Хана, Джени Хейл, Чарли Донли и др.

Изненади ще има и за малките читатели. Подходящи за подарък за децата са “От семенцето до чинията”, “Нова детска енциклопедия Британика”, “Земя на митове”, “Старогръцки митове за деца” и др. За учениците е колекцията “Златно перо”, както и интересни енциклопедии. За панаира на книгата излизат “Едно на милион” от Смрити Холс и “Пчеличката Били” от Алисън Браун.

Любителите на класиката ще могат да запълнят колекциите си с красивите издания от “Клуб Класика”. А почитателите на кулинарията може да разгледат книгите на Джейми Оливър и Илиан Илиев. Редом с тях ви очакват и най-новите книги на Иван Станков, Мирела Иванова, Веселина Кожухарова, Анани Ананиев и Атанас Владиков, както и интригуващи заглавия от Георги Божинов, Георги Мишев, Владимир Зарев, Блага Димитрова, Александър Секулов, Неда Антонова, Красимир Димовски, Деметра Дулева, Костадин Костадинов, Цанко Лалев, Петя Александрова и др.

Ако се интересувате от бизнес, приложна психология, рисуване, здравословно хранене, търсите идеи за подарък или заглавия на духовна тематика, на шатрата на ИК “Хермес” ще откриете книги за всеки в семейството.

По време на пролетния панаир “Хермес” организира две много интересни събития:

- Премиера на “Дъждът оставя следи” от Александър Чобанов на 3 юни, сряда, 18,00 часа в Литературния кът на панаира

- Познавателна работилница “От семенцето до чинията” на 6 юни, събота, 11,00 часа в Литературния кът.

Автографи на шатрата на “Хермес” ще раздават:

Георги Константинов - 1 юни, понеделник, 18,00 часа

Анани Ананиев - 2 юни, вторник, 18,00 часа

Атанас Владиков - 5 юни, петък, 18,00 часа

Веселина Кожухарова - 6 юни, събота, 14,00 часа

За всички, които нямат възможност да посетят панаира, от 1 до 6 юни отстъпката от 20% ще важи в книжарница “Хермес” - София (бул. “Александър Стамболийски” №27А).

