Как атентат в Нова Зеландия и щурм на Капитолия свързват Тръмп и Путин

Новият роман на Жозе Родригеш душ Сантуш е вдъхновен от актуални събития

Мъж с качулка, кърпа на лицето и слънчеви очила открива огън по десетки молещи се в джамия в Нова Зеландия. Той снима престрелката с мобилния си телефон и я излъчва на живо във фейсбук. След това маха кърпата и разкрива самоличността си на милиардите потребители на социалната мрежа: Томаш Нороня.

Полицай Димитри Чернишев е уведомен за подозрителна дейност в мазето на жилищна сграда в Рязан. На място установява наличието на мощна самоделна бомба, която сапьорският екип успява да обезвреди. Инцидентът е обявен за учение на ФСБ въпреки съмненията на Димитри.

Седемнайсет години по-късно той става част от група за внедряване на дезинформация в социалните мрежи. Получава копие от свръхсекретния документ Протокол “Хаос”, който съдържа план за дестабилизация на Запада чрез избирането на Доналд Тръмп за президент. При щурма на Капитолия обаче Димитри е ранен и е принуден да предаде документа на непознат американец. В замяна вместо своите координати той му връчва бележка с неразгадаем код. За да го разшифроват, руските тайни служби се нуждаят от помощта на професор Нороня. А само сензационен компромат може да накара историка да им съдейства.

Новият роман на Жозе Родригеш душ Сантуш - “Протокол Хаос” (изд. “Хермес”), е вдъхновен от актуалните събития и предлага неочакван поглед върху отношенията между Доналд Тръмп и Владимир Путин в стремежа им към световна хегемония.

Писателят, който е водещ на централните новини, военен репортер, бестселъров автор и университетски преподавател, е сред най-популярните и уважавани личности в Португалия. Гостувал е в България няколко пъти. Последното му посещение през май 2024 г. предизвика истински фурор. Тогава раздаваше автографи на Пролетния панаир на книгата, където се изви огромна опашка от стотици негови почитатели.

