Франко Неро пристига в България за кино фестивала „Златната липа“

Palms Royale Sofia ще посрещне световната кино легенда при пристигането му в София

Световната кино легенда Франко Неро пристига в България като специален гост на XIII издание на Международния филмов фестивал за ново европейско кино „Златната липа“. Фестивалът ще се проведе от 30 май до 3 юни 2026 г. в Стара Загора с подкрепата на Palms Bet.

Преди началото на кино събитието на 29 май 2026 г. иконата на италианското кино ще бъде официално посрещнат от екипа на Palms Royale Sofia. Неро ще бъде и специален гост на ресторант 888 Taste Show Asian Cuisine в Grand Hotel Millennium Sofia.

XIII издание на МФФ „Златната липа“ ще превърне Стара Загора в сцена на новото европейско кино. Събитието продължава своята мисия да популяризира европейското кино в България чрез богата селекция от съвременни филми, срещи с изявени кинотворци, специални събития и съпътстващи прояви.

В рамките на фестивала Франко Неро ще засади липа и ще открие звезда с името си в Алеята на славата в Стара Загора. Така той ще се нареди сред големите имена на българското и европейското кино, отличени през годините от фестивала.

Италианската филмова икона е сред най-разпознаваемите лица на европейското и световното кино. Кариерата му обхваща повече от шест десетилетия и включва над 200 роли в авторски, жанрови и холивудски продукции. Той придобива световна известност с ролята си в „Джанго“ от 1966 г. и изгражда впечатляващо присъствие в киното, работейки с водещи режисьори и участвайки в знакови филмови заглавия.

През 70-те години Франко Неро се утвърждава като едно от лицата на италианския политически трилър, а по-късно се изявява и в международни продукции като „Умирай трудно 2“ и „Сила 10 от Навароне“. През новия век той продължава активната си кариера с участия във филми на Куентин Тарантино, както и в съвременни заглавия като „Джон Уик 2“ и „Екзорсистът на папата“.

Носител на множество отличия и международно признание, Франко Неро пристига в Стара Загора като специален гост и носител на Наградата за цялостен принос на Международния филмов фестивал „Златната липа“ 2026.

Програмата на тазгодишното издание включва 50 филма от 18 европейски държави. Фестивалът предлага конкурсна и съпътстваща част, оценявана от международно жури, както и специална секция с нови български филми, представяни от техните създатели.

„Тази „инвестиция в духа“ ни се отплаща стократно всяка година - с пълни зали и с вярна публика, която знае, че най-ценните неща в живота - вдъхновението, съпреживяването и споделената човечност всъщност нямат цена”, споделя Магдалена Ралчева, директор на МФФ „Златната липа“.

„За нас от Palms Bet е чест да бъдем част от събития, които насърчават културния обмен, срещата между творци и публика и създават устойчив интерес към европейското кино. Горди сме, че чрез нашата подкрепа допринасяме за реализацията на фестивал с утвърден авторитет и обществена стойност“, заявява Добромира Маринчева, маркетинг директор на Palms Bet.

Входът за всички прожекции е свободен. Пълната програма на фестивала е публикувана на официалния сайт на „Златната липа“ – thegoldenlinden.com, а Франко Неро ще бъде в София на 29 май 2026 г.