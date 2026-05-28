Кръстиха на Дара новородено пони в зоокъта в Павликени

Дима Максимова

Понито Дара Снимки: Община Павликени

Новородено пони в зоопарка в Павликени бе кръстено Дара. То се е родило в нощта след финала на Евровизия и заслужено получи името на победителката.

Маймунката Ричи също радва посетителите в Зоокът Павликени. Тя е едно от многото бебета, които се родиха наскоро в единствения зоопарк във Великотърновска област благодарение на добрите грижи и подходящата среда, създадена в зоопарка . Ричи е от породата зелен гвенон. Той се роди преди пет месеца, но първите три беше неотлъчно прикрепен към майка си и посетителите не можеха да го видят, разказват от екипа.

Маймунката Ричи е сред бебетата на Зоокът Павликени
С потомство се сдобиха и черната миниовца, муфлоните, както и множество от птиците от различни породи.

Сред новите обитатели на зоопарка е и черен лебед, който е тук от есента.

В Павликени може да се види и черен лебед
