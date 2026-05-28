Кръстиха на Дара новородено пони в зоокъта в Павликени

Новородено пони в зоопарка в Павликени бе кръстено Дара. То се е родило в нощта след финала на Евровизия и заслужено получи името на победителката.

Маймунката Ричи също радва посетителите в Зоокът Павликени. Тя е едно от многото бебета, които се родиха наскоро в единствения зоопарк във Великотърновска област благодарение на добрите грижи и подходящата среда, създадена в зоопарка . Ричи е от породата зелен гвенон. Той се роди преди пет месеца, но първите три беше неотлъчно прикрепен към майка си и посетителите не можеха да го видят, разказват от екипа. Маймунката Ричи е сред бебетата на Зоокът Павликени

С потомство се сдобиха и черната миниовца, муфлоните, както и множество от птиците от различни породи.