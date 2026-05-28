Нарекоха актрисата Хелън Мирън "зла ционистка кучка" на улицата в Лондон

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ностителката на "Оскар" Хелън Мирън бе наречена „зла ционистка кучка" на улицата в Лондон. Тя е нападната от пропалестински настроен непознат в английската столица.

Видеото, публикувано първоначално от анонимен акаунт, наречен Anti-Fascist Action UK, показва как 80-годишната носителка на Оскар актриса е заговорена, докато се разхожда по улицата в Лондон със съпруга си Тейлър Хакфорд.

В началото звездата от „The Thursday Murder Club" изглежда спокойна и учтива, усмихвайки се, докато поздравява мъжа и го пита дали е добре.

Но срещата бързо ескалира, когато непознатият започва обидна тирада относно подкрепата на актрисата за Израел, пише "Дейли мейл".

Той казма: „А, ето я и Хелън Мирън, отявлената ционистка. Каза, че Израел трябва да съществува вечно заради Холокоста. И тя беше много щастлива, че къщите на палестинците ги няма.

„Ти си зла ционистка кучка. И ти (към нейния съпруг) също, майната ти."

Веднага след това съпругът на актрисата се намесва и многократно казва на мъжа да се „маха" и да ги остави на мира.

Хелън отдавна е откровена в подкрепата си за Израел и се противопоставя на културните бойкоти срещу страната.

Само миналия месец тя подписа отворено писмо заедно със звезди, сред които Ейми Шумер, Мила Кунис, Шарън Озбърн и Бой Джордж, в подкрепа на включването на Израел в конкурса за песен на "Евровизия".

Актрисата е играла и няколко забележителни еврейски фигури на екрана, включително Мария Алтман в „Жена в злато" и бившия израелски премиер Голда Меир във филма от 2023 г. „Голда".

Говорейки преди това за Израел, Мирън каза: „Вярвам в Израел, в съществуването на Израел и вярвам, че Израел трябва да продължи напред в бъдещето, до края на вечността... Вярвам в Израел заради Холокоста."

Коментарите бяха направени по време на интервю за израелския Канал 12 през 2023 г., докато промотираше „Голда", фокусирана върху лидерството на Меир по време на войната Йом Кипур през 1973 г.

Мирън също така разкри, че някои хора са се опитали да я убедят да не поеме ролята поради противоречивата позиция на Израел на световната сцена.

Тя добави: „Знам, че дори в Израел има основа, фундамент от дълбока интелигентност, замисленост, отдаденост, поезия, която е много, много специална."

Британската актриса посети Израел за първи път през 1967 г., малко след Шестдневната война, като се включи като доброволец в кибуц Ха-Он близо до Галилейското езеро и пътува на автостоп из страната.

Тя също така се обяви категорично срещу културните бойкоти на Израел, твърдейки, че изоставянето на израелски творци би било контрапродуктивно.

Въпреки подкрепата си за правото на съществуване на Израел, Дама Хелън също така посочи, че не подкрепя всяко действие на израелското правителство и изрази загриженост относно политическата посока на страната.

Нейни представители бяха потърсени за коментар, но засега отказват.