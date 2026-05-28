Над 350 творби участваха в конкурса „Светът е цветен за всички детски очи"

Успешно приключи седмото издание на Националния ученически конкурс за детска рисунка и илюстрация „Светът е цветен за всички детски очи", организиран от Общинския детски център за култура и изкуство в Русе. Конкурсът е посветен на 1 юни – Международния ден на детето, и продължава да утвърждава своята значима роля като платформа за насърчаване на детското творчество и за стимулиране на интереса на децата и младите хора към изобразителното изкуство, литературата и духовните ценности.

Конкурсът се проведе в два раздела – „Рисунка" и „Илюстрация", и в три възрастови групи:

• първа група – до IV клас;

• втора група – от V до VII клас;

• трета група – от VIII до XII клас.

Жури с председател художничката и директор на Художествената галерия Еслица Попова разгледа над 350 творби, изпратени от деца и ученици от повече от 30 училища и общински детски центрове за култура и изкуство от цялата страна.

За първи път в конкурса бе отчетено и международно участие – на Общинския център за изобразително изкуство – Школа по рисуване „Св. Андрей" – Букурещ, Румъния, с преподавател художника Мойсе Буланча. На 1 август той ще представи за четвърта поредна година своя изложба живопис в Екомузея.