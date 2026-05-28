Победителката в "Евровизия" Дара става почетен гражданин на София. Решението бе взето по време на редовно заседание на Общинския съвет

В него участваха 60 съветници. Очаква се Дара да получи званието през септември. Певицата бе посрещната от хиляди на площад "Александър Невски" след триумфа на "Евровизия", а кметът Васил Терзиев спази обещанието си и опъна червен килим. Терзиев подари на Дара и символичен ключ на столицата. Тя беше посрещната и на летището от кмета на столицата.

Певицата е родена във Варна, но след завършването на средното си образование се мести в София, където живее в последните 10 години.