Фолк метъл бандата KhanЪ представя албума си "Битка" на Vidas Art Arena в събота

KhanЪ подгряваха The Hu на концерта им у нас миналата година.

Българската група KhanЪ ще представят новия си албум "Битка" в събота вечерта на Vidas Art Arena (Колодрума) в Борисовата градина. Събитието е организирано от "Фест Тийм", които водят най-големите световни звезди у нас, но подкрепят и българската сцена.

KhanЪ са интересна банда. Музиката е уникална смес от български фолклор и метъл в най-добрите традиции на скандинавските и гръцките им колеги. Ентусиастите свирят от 2009 г., когато започват да ползват тамбури и гайди заедно с тежките китарни рифове. За 16 г. записват десетки парчета и свирят на метъл фестивали в цялата страна. Подгрявали са банди като The Hu, Arkona и Enter Shikari.

Сингълът от новия албум на KhanЪ "Бай Ганьо" вече е в онлайн платформите и само за 3 дни е гледан над 6 хиляди пъти. Парчето е заредено с много пънкарска енергия и прави хумористичен прочит на балканските черти на характера, които могат да се видят всеки ден по улиците.

Програмата в събота вечерта включва акустичния дует VERYA и солунските фолк-пънк машини БAILDSA.

